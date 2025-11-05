Σάλος στο Μεξικό: Προσπάθησε να φιλήσει και να πιάσει το στήθος της Προέδρου της χώρας

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, παρενοχλήθηκε από έναν άνδρα κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής της στην Πόλη του Μεξικού, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο για την έλλειψη ασφαλείας γύρω από την πρόεδρο, όσο και για το εκτεταμένο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη χώρα.

Σε βίντεο που καταγράφηκε την Τρίτη στην Πόλη του Μεξικού, φαίνεται ένας άνδρας, εμφανώς μεθυσμένος, να πλησιάζει την Πρόεδρο, να επιχειρεί να τη φιλήσει στον λαιμό και να την αγκαλιάσει από πίσω, ενώ περνά και τα χέρια του πάνω από το στήθος της Σέινμπαουμ, τη στιγμή που εκείνη συνομιλούσε με πολίτες στον δρόμο. Η ίδια απομάκρυνε τα χέρια του και γύρισε να τον αντικρίσει, ωστόσο ένα συνεργάτης της μπήκε ανάμεσά τους απομακρύνοντας τον άνδρα. Στη συνέχεια η πρόεδρος φαίνεται να χαμογελά αμήχανα και να λέει: «Μην ανησυχείτε». Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας συνελήφθη.

Όπως σημειώνει ο Guardian το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα συζητήσεων για την έλλειψη προεδρικής ασφάλειας αλλά και για το γεγονός ότι ούτε η ανώτατη πολιτειακή αρχή της χώρας δεν φαίνεται να είναι προστατευμένη από τη σεξουαλική παρενόχληση.

Το συγκεκριμένο περιστατικό ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τη δολοφονία του δημάρχου Κάρλος Αλμπέρτο Μάντσο Ροντρίγκεζ στην πόλη Ουρουαπάν, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας των Νεκρών. Ο δράστης τον πυροβόλησε επτά φορές εξ επαφής, προτού πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Ο Μάντσο Ροντρίγκεζ είχε επανειλημμένα ζητήσει τη στήριξη της Σέινμπαουμ για να αντιμετωπίσει τις εγκληματικές οργανώσεις που δρουν ανεξέλεγκτα στην περιοχή του. Η δολοφονία του θεωρείται ακόμη ένα επεισόδιο στην αλυσίδα της πολιτικής βίας που πλήττει το Μεξικό.