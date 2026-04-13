Σάλος στο Μεξικό: Σεξιστική επίθεση προπονητή σε γυναίκα διαιτητή - «Δεν έχει... κότσια»

Πλήθος αντιδράσεων έχει δημιουργήσει η φραστική επίθεση του Σέρχιο Μπουένο προς τη διαιτητή Κάτια Ιτσέλ Γκαρσία, στο παιχνίδι της Μασατλάν με την Πούμας στο Μεξικό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το γήπεδο, ο προπονητής της Μασατλάν φέρεται να απευθύνθηκε με προσβλητικό τρόπο προς τη διαιτητή, λέγοντας: «Τώρα ξαφνικά μια γυναίκα θέλει να έρθει να αποδείξει ότι έχει… κότσια», προκαλώντας έντονη κατακραυγή.

Η ένταση στο παιχνίδι ήταν ήδη υψηλή, με την Πούμας να προηγείται 2-0 και τη Μασατλάν να μειώνει σε 2-1 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η φάση που πυροδότησε την αντίδραση του Μπουένο σημειώθηκε λίγο πριν τη λήξη του 45λέπτου, όταν παίκτης της ομάδας του έφευγε σε τετ α τετ και η διαιτητής σφύριξε τη λήξη του ημιχρόνου.

Η αντίδραση του έμπειρου τεχνικού ήταν άμεση και έντονη, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να οδηγηθεί εκτός αγωνιστικού χώρου.Το περιστατικό έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τα πειθαρχικά όργανα να εξετάζουν την έκθεση της διαιτητή και το φύλλο αγώνα.

Οι πιθανές κυρώσεις για τον Μπουένο ξεκινούν από μία αγωνιστική, αλλά ενδέχεται να φτάσουν και τις τρεις, εφόσον οι δηλώσεις του χαρακτηριστούν ιδιαίτερα προσβλητικές.