Σάλος στο Μουντιάλ: Ιταλίδα δημοσιογράφος άναψε φωτιές με το ντύσιμο της

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Το Μουντιάλ έχει ήδη προσφέρει δυνατές συγκινήσεις εντός αγωνιστικών χώρων, ωστόσο ένα περιστατικό εκτός γηπέδου κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στα social media.

Η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, προσελκύοντας χιλιάδες φιλάθλους και δημοσιογράφους από κάθε γωνιά του κόσμου. Ανάμεσά τους και η γνωστή Ιταλίδα αθλητική ρεπόρτερ, Ελεονόρα Ινκαρντόνα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων.

Η Ινκάρντονα κάλυψε την αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Παραγουάη στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, ωστόσο τα βλέμματα στράφηκαν περισσότερο στην εμφάνισή της παρά στο αγωνιστικό κομμάτι.

Η Ιταλίδα δημοσιογράφος εμφανίστηκε με λευκό τοπ με βαθύ ντεκολτέ και κοντό τζιν σορτς, επιλογή που προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετοί χρήστες χαρακτήρισαν την ενδυμασία της «ακατάλληλη» για δημοσιογραφική κάλυψη ενός τόσο μεγάλου αθλητικού γεγονότος, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν το δικαίωμά της να επιλέγει ελεύθερα το ντύσιμό της.



Το περιστατικό προκάλεσε νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τα πρότυπα εμφάνισης των αθλητικών παρουσιαστών και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες δημοσιογράφοι στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.