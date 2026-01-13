Σαμαράς για Novartis: Η Δικαιοσύνη πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, για την απόφαση σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση Novartis, αφού κρίθηκαν ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες.

Ολόκληρη η δήλωση Σαμαρά

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ.Τσίπρας, στο βιβλίο του.

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω "μέχρι τέλους". Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα...»