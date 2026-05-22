Σαμαράς κατά Μητσοτάκη για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά: «Φρενοκομείο η χώρα με ευθύνη του»

Πύρινα βέλη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών - δεδομένου ότι όπως καταγγέλλει, είχε πέσει ο ίδιος θύμα παρακολούθησης - εκτόξευσε από βήματος Ολομέλειας ο Αντώνης Σαμαράς .



Ο πρώην πρωθυπουργός στράφηκε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, λέγοντας πως έδωσε από βήματος γαλάζιου συνεδρίου «παράσταση αλαζονείας» με την επίμαχη αποστροφή του για το ποιος πρωθυπουργός θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου.



«Μήπως δεν υπήρξε ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο του Μητσοτάκη για τις υποκλοπές;»



Κλιμακώνοντας τα πυρά, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε: «Χτύπησε το τηλέφωνο του στις 3 τα ξημερώματα για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, εμένα δηλαδή, το μισό υπουργικό συμβούλιο, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων; Όταν του το είπαν στις 3 το πρωί, τι έκανε; Τσάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, απλώς διέκοψαν τον ύπνο του. Εκτός και εάν δεν υπήρξε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο…», όπως σχολίασε, αφήνοντας νέες βαριές αιχμές.

Χρησιμοποίησε μάλιστα τα λόγια του εθνάρχη, τονίζοντας πως «το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει το τηλέφωνο» και πως «όπως θα έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η χώρα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο κι εσείς φέρετε την ευθύνη».





«Μεταλλαγμένο κόμμα με «ποταμίσια» ιδεολογία η ΝΔ»



Αναφερόμενος στη σημερινή διαδικασία στη Βουλή για την εξεταστική των υποκλοπών, ο ίδιος διερωτήθηκε: «Πόσο πια θα ξεφτιλιστούν οι Θεσμοί; Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης;».

«Είμαι από το 1977 στη Βουλή, ήμουν ο πρώτος πρωθυπουργός τρικομματικής κυβέρνησης. Ήμουν ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά όπως είπε ο ίδιος, ο Κώστας Καραμανλής. Μας «διέγραψε» βέβαια κυριολεκτικά και τους δυο στο συνέδριο, όταν δεν ανέφερε στο βίντεο κανέναν άλλον πλην του εαυτού του», όπως είπε, χαρακτηρίζοντας την ΝΔ επί ημερών Μητσοτάκη ως «μεταλλαγμένο κόμμα» με «"ποταμίσια" ιδεολογία του ό,τι να ναι».





«Πυρά» και για τα ελληνοτουρκικά



Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ο Αντώνης Σαμαράς προειδοποίησε πως οδηγούμαστε σε κρίση με μαθηματική ακρίβεια, καθώς οι γείτονες επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο που θα οδηγήσει σε διαιτησία.



«Τα λάθη μας δικαιώνουν την τουρκική θρασύτητα. Σε κάθε βήμα υποχώρησης μας, εκείνοι προβάλλουν τις δικές τους διεκδικήσεις. Ποτέ δεν υπήρξαν ήρεμα νερά, εμείς δεν αντιδρούσαμε κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διαρκώς», κατήγγειλε.

Επικαλούμενος μάλιστα τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, διερωτήθηκε «εάν θα εγκαταλείψουμε τις προβλέψεις τις ασφάλειας», ενώ άφησε αιχμές και εις βάρος του Γιώργου Γεραπετρίτη.