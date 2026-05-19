Σαμαράς: Λάθος μήνυμα στην Τουρκία η απόσυρση οπλικών συστημάτων από τα νησιά

Με αιχμηρή παρέμβαση του ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας, με αφορμή την απόφαση για απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο.

Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε την 19η Μαΐου «ημέρα χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους», υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί θεμέλιο της εθνικής ύπαρξης, ιδιαίτερα «σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού».

Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε λόγο για «θρασύτατες απειλές» από την Άγκυρα, αναφερόμενος στο διαρκές τουρκικό casus belli απέναντι στην Ελλάδα για την άσκηση κυριαρχικών της δικαιωμάτων, και κάλεσε την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως τόνισε, η Αθήνα οφείλει να ζητήσει έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει αδρανής απέναντι σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας «με βάθος δεκαετιών».

Σημειώνεται πως νωρίτερα ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε τη μεταστάθμευση Mirage στην Κάρπαθο αλλά και τη διατήρηση μαχητικών στην Πάφο.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Η 19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος.

Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο.

Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα! Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!