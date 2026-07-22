Σαμοθράκη: Τραυματισμός 50χρονου στις Βάθρες – Μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη

Τραυματισμένος ανασύρθηκε ένας 50χρονος άνδρας ισραηλινής καταγωγής, μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στην περιοχή Βάθρες της Σαμοθράκης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για τον τραυματισμό του άνδρα σε δύσβατο σημείο της περιοχής.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.