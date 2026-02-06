Σαμπαλένκα για Μπαντόσα: «Στην αρχή νομίζαμε η μία ότι η άλλη ήταν… πόρνη»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα προχώρησε σε μια αφοπλιστική αποκάλυψη για το παρασκήνιο της γνωριμίας της με την Πάουλα Μπαντόσα, περιγράφοντας με χιούμορ πώς μια αρχική παρεξήγηση οδήγησε σε μία από τις πιο στενές φιλίες στον χώρο του παγκόσμιου τένις.

Μιλώντας στο TNT Sports, η κορυφαία τενίστρια από τη Λευκορωσία δεν δίστασε να μοιραστεί την πρώτη, σοκαριστική σκέψη που έκαναν η μία για την άλλη: «Η ιστορία είναι πολύ αστεία. Όταν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, και οι δύο σκεφτήκαμε κάτι σαν “α, αυτή είναι πόρνη”, να το πούμε έτσι». Η εικόνα αυτή ανατράπηκε πλήρως μετά από έναν αγώνα επίδειξης, όπου οι δυο τους ήρθαν κοντά. «Μετά μιλήσαμε λίγο και είπαμε: “Ω, τελικά είσαι πολύ αστεία!”. Νιώσαμε μια σύνδεση, καταλάβαμε ότι μοιάζουμε πολύ», εξήγησε η Σαμπαλένκα, περιγράφοντας τη γέννηση των «Σαμπαντόσα».

Παρά το δέσιμο τους, οι δυο τους παραμένουν ανταγωνίστριες στο κορτ. Όπως δήλωσε η Αρίνα μετά τη νίκη της στο Australian Open 2025: «Είμαστε πολύ καλές φίλες, αλλά όταν παίζουμε η φιλία μένει εκτός», προσθέτοντας χαριτολογώντας πως η φίλη της θα τη... μισεί για λίγο, μέχρι η κόντρα τους να «σβήσει» σε μια κοινή βόλτα για ψώνια.