Σαμπαλένκα: Η «βασίλισσα» του τένις με τον μεγάλο φόβο που δεν φαίνεται προς τα έξω

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ολοκλήρωσε για δεύτερη διαδοχική σεζόν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως η κορυφαία τενίστρια του πλανήτη. Αν και προς τα έξω δείχνει δυναμική, εκρηκτική και γεμάτη αυτοπεποίθηση, η πραγματικότητα έχει και μια διαφορετική πλευρά.

Αυτό αποκάλυψε ο Τζέισον Στέισι, προπονητής φυσικής κατάστασης της Λευκορωσίδας και ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα την τετράκις πρωταθλήτρια Grand Slam.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Σαμπαλένκα, παρά την εξωστρεφή δημόσια εικόνα της, είναι στην πραγματικότητα ιδιαίτερα εσωστρεφής και συχνά ανασφαλής, κάτι που αντιλαμβάνεσαι μόνο αν συνεργαστείς στενά μαζί της. «Από την αρχή κατάλαβα πόσο κλειστή είναι σαν χαρακτήρας», τόνισε ο Στέισι, που συνεργάζεται μαζί της από το 2018 και έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξή της.

Οι ρίζες του φόβου

Ο Αμερικανός ειδικός εξήγησε ότι μεγάλο μέρος αυτής της στάσης πηγάζει από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, σε μια κουλτούρα όπου κυριαρχεί η καχυποψία και η ανάγκη να προστατεύεις ό,τι κερδίζεις. «Δεν μιλάς για τους στόχους σου γιατί φοβάσαι ότι κάποιος θα στα πάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι πλέον ζει στο Μαϊάμι, κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει.

«Φοβάται μήπως χάσει τα πάντα»

Ο Στέισι αποκάλυψε ότι ο μεγαλύτερος φόβος της είναι η πιθανότητα να χάσει όσα έχει κατακτήσει. «Μετά την πανδημία, όταν πήγαμε στο US Open, πραγματικά πίστευε ότι δεν θα θυμάται πώς να παίζει τένις. Συμπεριφερόταν σαν να είχε τελειώσει», είπε.

Η ομάδα της έμεινε άναυδη με το άγχος της, αλλά είδε ότι η Σαμπαλένκα το πίστευε βαθιά. Με τον καιρό μπόρεσε να το διαχειριστεί σε έναν βαθμό, όμως όπως είπε ο Στέισι, «ένα κομμάτι του φόβου παραμένει μέσα της».

Η πρόκληση για την ομάδα της

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να καταλάβουμε το μυαλό της και να βρούμε τον τρόπο να την βοηθήσουμε να εξελιχθεί και να φτάσει εκεί που θέλει», υπογράμμισε ο Αμερικανός.