Σαμπαλένκα: Κάνει διακοπές στην Βραζιλία και... κολάζει με το «καυτό» της μπικίνι

Η Σαμπαλένκα, εκτός από τις αθλητικές επιδόσεις της στο τένις, είναι γνωστή και για το... ταλέντο της να προκαλεί και να ξεσηκώνει το κοινό και τους θαυμαστές της. Η γνωστή αθλήτρια του τένις, το έκανε για ακόμη μια φορά, με τις φωτογραφίες που κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Σαμπαλένκα συνεχίζει να βρίσκεται σε... καλοκαιρινό mood, αυτή την φορά στην Βραζιλία και η ίδια φαίνεται να το διασκεδάζει φορώντας ένα ιδιαίτερα... καυτό μπικίνι.

Αυτή φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαμπαλένκα δείχνει την αγάπη της για την θάλασσα, αφού προ ολίγων ημερών είχε δημοσιεύσει ένα reel, με την ίδια να κολυμπάει δίπλα σε καρχαρίες, δελφίνια και χελώνες.

Θυμίζουμε πως, μετά το φινάλε των WTA Finals στο Ριάντ, όπου η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ, ολοκληρώθηκε και επίσημα η φετινή σεζόν στο γυναικείο τένις. Παρά την ήττα της, η Σαμπαλένκα τερμάτισε στην κορυφή της λίστας των χρηματικών επάθλων για το 2025, κλείνοντας μια χρονιά-ρεκόρ.