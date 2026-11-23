Η Samsung φέρεται να εξετάζει αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα των smartwatches της, με πιθανή απουσία νέας σειράς Galaxy Watch το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται, σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ, η κερδοφορία του τμήματος MX, οι πωλήσεις των Galaxy Watch 9 και η υποστήριξη των υφιστάμενων μοντέλων.

Πιθανή αλλαγή στρατηγικής για τα Galaxy Watch

Η Samsung ενδέχεται να εγκαταλείψει τις ετήσιες κυκλοφορίες Galaxy Watch και να περάσει σε κύκλο ανανέωσης ανά δύο χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Νότια Κορέα. Εφόσον προχωρήσει αυτή η αλλαγή, η εταιρεία φέρεται να μην παρουσιάζει νέα σειρά Galaxy Watch το 2027. Μια τέτοια απόφαση θα άλλαζε το πρόγραμμα που ακολουθεί η εταιρεία από την παρουσίαση του πρώτου Galaxy Watch το 2018, αφού από τότε η Samsung ανανεώνει τη σειρά σε ετήσια βάση. Το υπό εξέταση σχέδιο αφορά τη μετάβαση σε μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των νέων γενεών, χωρίς όμως να είναι ακόμη ξεκάθαρο το πότε θα οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Πιέσεις στην κερδοφορία του τμήματος MX

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το τμήμα Mobile eXperience, γνωστό ως MX, φέρεται να έχει καταγράψει ζημιές τα δύο τελευταία τρίμηνα. Οι οικονομικές αυτές πιέσεις παρουσιάζονται ως ο λόγος για τον οποίο η Samsung εξετάζει διαρθρωτικές αλλαγές με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας της. Η πιθανή αλλαγή στο πρόγραμμα των Galaxy Watch εντάσσεται σε αυτή την ευρύτερη επανεξέταση. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία αναμένεται να περιορίσει την παραγωγή smartphones μεσαίας κατηγορίας, ενώ παράλληλα θα διευρύνει την premium γκάμα της.

Κάτω από τις προσδοκίες οι πωλήσεις των Galaxy Watch 9

Ξεχωριστό βάρος στο ρεπορτάζ έχουν οι εμπορικές επιδόσεις των Galaxy Watch 9. Αρκετές πηγές της βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι η σειρά δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες πωλήσεων της Samsung και ένας από τους λόγους ίσως και να είναι ότι τα φετινά smartwatches κυκλοφόρησαν με αυξημένες τιμές. Για το 2027, το σχέδιο που περιγράφεται προβλέπει έμφαση στις ενημερώσεις λογισμικού των Galaxy Watch που βρίσκονται ήδη στην αγορά. Παράλληλα, η Samsung φέρεται να ετοιμάζει νέο μοντέλο Galaxy Fit, το οποίο θα καλύψει το κενό που θα αφήσει η ενδεχόμενη απουσία νέας γενιάς Galaxy Watch.