Samsung Galaxy S26: Αυτές είναι οι νέες ναυαρχίδες της Samsung

H Samsung διοργάνωσε το Galaxy Unpacked event στο Σαν Φρανσίσκο για να παρουσιάσει τα νέα της μοντέλα στην αγορά των smartphones για φέτος, τα Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ και Samsung Galaxy S26 Ultra. Ο FLASH παραβρέθηκε πριν από μερικές ημέρες σε μια ειδική εκδήλωση στα ελληνικά γραφεία της εταιρείας και ήρθε σε πρώτη επαφή με τις συσκευές.



Οι τεχνικές αναβαθμίσεις στο Samsung Galaxy S26 Ultra

Το Galaxy S26 Ultra σχεδόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον της παρουσίασης, αφού το νέο high end smartphone της κορεατικής εταιρείας έρχεται πιο λεπτό design, Corning Gorilla Armor 2 για την προστασία από φθορές και χτυπήματα και καλύτερη διαχείριση θερμοκρασία με ανασχεδιασμένο μηχανισμό και ανανεωμένα υλικά που φροντίζουν να απομακρύνουν αποδοτικά τη ζέστη. Θα διατεθεί σε 4 χρώματα στα καταστήματα και 2 από το online κατάστημα της Samsung.



O Snapdragon 8 Elite Gen 5 έρχεται σε μια ειδική έκδοση που προσφέρει NPU με αυξημένες επιδόσεις κατά 39%, GPU κατά 24% και CPU κατά 19%. Στα δύο άλλα μοντέλα, θα υπάρχει o Exynos 2600.



Η γρήγορη φόρτιση του Samsung Galaxy S26 Ultra

Το S26 Ultra αναφέρθηκε πως θα υποστηρίζει Super Fast Charging 3.0, δηλαδή μια διαδικασία που θα γεμίζει άμεσα την μπαταρία της συσκευής. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας μίλησαν για 30 λεπτά που απαιτούνται για να φτάσει η μπαταρία από το 0% στο 75%, ενώ ειδικοί αλγόριθμοι φροντίζουν για την βελτιωμένη κατανάλωση και την καλύτερη δυνατή κατανάλωση της μπαταρίας. Το S26 Ultra θα υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση.



Οι κάμερες του Samsung Galaxy S26 Ultra και η επεξεργασία με ΑΙ

To βασικό κομμάτι της κάμερας παραμένει ο κεντρικός αισθητήρας των 200MP που πλέον συλλέγει 47% περισσότερο φως. Αντίστοιχα, ο αισθητήρας των 50MP συλλέγει 37% περισσότερο φως στις λήψεις. Για άλλη μια χρονιά, η Samsung έχει επενδύσει στη φωτογράφηση το βράδυ, με το Nightography να εξελίσσεται περαιτέρω και να αποδίδει καλύτερα. Για τα των videos, το Samsung Galaxy S26 Ultra υποστηρίζει πλέον εγγραφή έως και 8Κ στα 30fps με το Advanced Professional Video (APV) και κάνει χρήση των αισθητήρων για να προσφέρει την μέγιστη σταθερότητα.



Πέραν των λήψεων, η Samsung προσφέρει και έξτρα εργαλεία για την επεξεργασία, η οποία έρχεται ενισχυμένη από το ΑΙ. Πλέον οι χρήστες δεν θα μπορούν απλά να αφαιρέσουν ένα αντικείμενο, αλλά και να το συμπληρώσουν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μας παρουσιάστηκε ένα παράδειγμα όπου ένα κομμάτι κέικ δεν είχε φωτογραφηθεί πριν αρχίσει ένας άνθρωπος να το τρώει, οπότε με το Photo Assist, το Galaxy S26 Ultra κατάφερε να δημιουργήσει μια εικόνα ενός ολόκληρου τμήματος του γλυκού.



Αντίστοιχα εργαλεία θα υπάρχουν και για την αφαίρεση ενοχλητικών θορύβων (με το Audio Eraser) και μάλιστα οι άνθρωποι της Samsung μας είπαν πως το εργαλείο αυτό θα χρησιμοποιείται και σε άλλες πλατφόρμες ροής, όπως πχ. το Netflix.



H τεχνητή νοημοσύνη Galaxy AI

Όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, η Samsung εστίασε και φέτος στο ΑΙ και στο Galaxy AI, με στόχο να φέρει βελτιώσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθάει τον χρήστη σε πολλαπλά επίπεδα, αφού θα μπορεί να του αναλύει ηχητικά μηνύματα και συνομιλίες, να ελέγχει το ημερολόγιό του όταν είναι να απαντήσει σε κάποιο μήνυμα για συνάντηση (και να του προτείνει εναλλακτικές), ενώ με τη βοήθεια της Bixby θα είναι δυνατές και πιο σύνθετες ενέργειες, όπως πχ. η κλήση ενός ταξί για να πάει τον χρήστη από το σημείο που βρίσκεται κάπου συγκεκριμένα. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, πάντως, ο χρήστης θα μπορεί να παρέμβει.

Κυκλοφορία, προ-παραγγελίες και τιμές για τα Samsung Galaxy S26 στην Ελλάδα

Τα τρία νέα μοντέλα στη σειρά της Samsung είναι διαθέσιμα από σήμερα για προ-παραγγελία έως και τις 10 Μαρτίου. Στις 11 Μαρτίου κυκλοφορούν στην Ελλάδα κανονικά από τα καταστήματα λιανικής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Samsung. Για όλες τις προ-παραγγελίες θα υπάρχει δώρο η αναβάθμιση στη μεγαλύτερη χωρητικότητα, ενώ για το μεγαλύτερο μοντέλο θα υπάρχει έκπτωση €200.



Οι τιμές των Samsung Galaxy S26 στην Ελλάδα θα είναι οι εξής:

Samsung Galaxy S26 (12+256GB): €1049

Samsung Galaxy S26 (12+512GB): €1249

Samsung Galaxy S26+ (12+256GB): €1299

Samsung Galaxy S26+ (12+512GB): €1499

Samsung Galaxy S26 Ultra (16+256): €1499

Samsung Galaxy S26 Ultra (16+512GB): €1699

Samsung Galaxy S26 Ultra (16+1TB): €1999

Νέα Galaxy Buds 4

Παράλληλα με τα νέα τηλέφωνα θα κυκλοφορήσουν και δύο μοντέλα Galaxy Buds 4 σε απλό και Pro μοντέλο. Τα Buds 4 θα πωλούνται στα 179 ευρώ και τα Buds 4 Pro στα 249 ευρώ και θα κυκλοφορήσουν παράλληλα με τα smartphones της σειράς S26.