«Σαν να γινόταν σεισμός»: Τρόμος στην Τούμπα από την υποχώρηση εδάφους - Ελεύθερος ο 28χρονος

Ελεύθερος αφέθηκε ο 28χρονος που συνελήφθη νωρίτερα από την Αστυνομία για το περιστατικό υποχώρησης εδάφους στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Δευτέρας (20/4), κατά τη διάρκεια έργου εγκατάστασης οπτικών ινών.

Φωτό: voria.gr

Η τεράστια καθίζηση εδάφους, που συνέβη έξω από τους στάβλους Παπάφη, μοιάζει με εικόνα από ταινία καταστροφής, ενώ καρέ καρέ καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση ενός αυτοκινήτου στον γκρεμό.

Το συμβάν προκάλεσε πανικό στην περιοχή, με τους κατοίκους να τρέχουν αναστατωμένοι για να δουν τι συμβαίνει.

«Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος νιώσαμε τράνταγμα σαν να γινόταν σεισμός. Οταν βγήκαμε έξω και είδαμε το έδαφος να έχει ανοίξει», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο voria.gr, ενώ στην περιοχή έγινε και διακοπή νερού από τις 9.30 το πρωί.

Καρέ καρέ η πτώση ΙΧ στο γκρεμό

Για αρκετά λεπτά, τέσσερα οχήματα ήταν «κρεμασμένα» στο όριο του δρόμου όπου ήταν παρκαρισμένα, με το έδαφος να συνεχίζει να υποχωρεί. Λίγο αργότερα, ένα από αυτά κατέληξε στον γκρεμό, πέφτοντας μέσα σε ένα εργοτάξιο από ύψος 20 μέτρων και προκαλώντας δυνατό κρότο.

Η πτώση του αυτοκινήτου καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ζήτησε εισαγγελέας ποινικής δίωξης για το περιστατικό. Με την εξέλιξη αυτή, ο 28χρονος υπεύθυνος του έργου εγκατάστασης των οπτικών ινών που συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καθίζηση φαίνεται να συνδέεται με εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην περιοχή και προκάλεσαν βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ, καθώς υπήρξε διάτρησή του.

Εκτός από την πτώση του αυτοκινήτου, ζημιές προκλήθηκαν και σε μια κολόνα στο σημείο, καθώς και στην περίφραξη του εργοταξίου.