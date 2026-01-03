Σπορ Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης Ποδόσφαιρο

Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Ο Παυλίδης σκόραρε ξανά χατ-τρικ και γίνεται «μύθος» της Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε το τρίτο του χατ τρικ στη σεζόν, αυτή τη φορά στη νίκη (3-1) της Μπενφίκα απέναντι στην Εστορίλ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε φουριόζος στο 2026 και έδειξε αποφασισμένος να σπάσει τα κοντέρ. Ο 27χρονος επιθετικός της Μπενφίκα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη (3-1) απέναντι στην Εστορίλ και με το χατ τρικ που σημείωσε, έφτασε τα 23 φετινά τέρματα!



Ο σέντερ φορ της Μπενφίκα είχε σκοράρει δις στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Σαββάτου (03/01) και στο 80' με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το 3-1. Αντικαταστάθηκε εν μέσω αποθέωσης στο 87'.



Το χατ τρικ του διεθνούς επιθετικού ήταν το 3ο φετινό στο πρωτάθλημα. Έχει πλέον 17 και 23 στο σύνολο.

