Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Ο Παυλίδης σκόραρε ξανά χατ-τρικ και γίνεται «μύθος» της Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε φουριόζος στο 2026 και έδειξε αποφασισμένος να σπάσει τα κοντέρ. Ο 27χρονος επιθετικός της Μπενφίκα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη (3-1) απέναντι στην Εστορίλ και με το χατ τρικ που σημείωσε, έφτασε τα 23 φετινά τέρματα!

Da marca dos 11 metros. Vangelis Pavlidis. 🥶 pic.twitter.com/d6OPsfpRSO — SL Benfica (@SLBenfica) January 3, 2026





Ο σέντερ φορ της Μπενφίκα είχε σκοράρει δις στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Σαββάτου (03/01) και στο 80' με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το 3-1. Αντικαταστάθηκε εν μέσω αποθέωσης στο 87'.





Το χατ τρικ του διεθνούς επιθετικού ήταν το 3ο φετινό στο πρωτάθλημα. Έχει πλέον 17 και 23 στο σύνολο.