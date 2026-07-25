Μια βουτιά ένα φιλί και άρωμα καλοκαιριού – Η νέα ανάρτηση της Ντορέττας

Το καλοκαίρι φαίνεται πως της πηγαίνει... πολύ. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνεχίζει να απολαμβάνει τις στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και δεν διστάζει να μοιράζεται μικρές εικόνες από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή τη φορά, ένα σύντομο βίντεο ήταν αρκετό για να μεταφέρει την ανεμελιά των διακοπών. Με φόντο την πισίνα, η ηθοποιός βουτάει στο νερό, κινείται με παιχνιδιάρικη διάθεση σαν... γοργόνα και, πριν ολοκληρωθεί το στιγμιότυπο, στέλνει ένα φιλί στην κάμερα, χαρίζοντας ένα αυθεντικό καλοκαιρινό χαμόγελο.

Μια βουτιά γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση

Η νέα της ανάρτηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής και μέσα σε λίγη ώρα συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων από τους ακολούθους της.

Το βίντεο δεν έχει τίποτα επιτηδευμένο. Αντίθετα, αποτυπώνει μια στιγμή ξεγνοιασιάς, με τη Ντορέττα να απολαμβάνει το νερό και τον καλοκαιρινό ήλιο, θυμίζοντας πως οι πιο όμορφες εικόνες είναι συχνά και οι πιο απλές.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο μικρές αποδράσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από τις φετινές της διακοπές. Πριν από λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο κολυμπούσε σε ποτάμι, μέσα σε ένα καταπράσινο φυσικό τοπίο, αναζητώντας λίγη δροσιά μακριά από τις υψηλές θερμοκρασίες της Αθήνας.

Κάθε ανάρτησή της μοιάζει με μια μικρή υπενθύμιση ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται πολλά για να γίνει ξεχωριστό· λίγο νερό, όμορφες εικόνες και διάθεση για ξεκούραση αρκούν.

Οι στιγμές με τον Γιώργο Γεροντιδάκη

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε μοιραστεί ακόμη ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, αυτή τη φορά από το Παρίσι.

Στις εικόνες εμφανιζόταν να κάνει παιχνίδια δίπλα στην πισίνα μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη, επιβεβαιώνοντας πως αυτό το καλοκαίρι είναι γεμάτο όμορφες στιγμές, χαμόγελα και μικρές αποδράσεις που επιλέγει να κρατά ζωντανές και μέσα από τα social media.