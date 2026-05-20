Κόσμος Πυροβολισμοί Τζαμί Μακελειό ναζισμός ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Καλιφόρνια

Σαν Ντιέγκο: Βίντεο-σοκ από τους πυροβολισμούς σε τζαμί - Άφησαν μανιφέστο με ναζιστικές αναφορές

Το βίντεο, που οι ίδιοι οι δράστες είχαν καταγράψει, δείχνει τη στιγμή της ένοπλης εισβολής στο τζαμί, με τους δύο νεαρούς να φορούν στολές με ναζιστικά σύμβολα.

Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

Σοκαριστικές εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο, όπου δύο νεαροί ένοπλοι, 17 και 19 ετών, εισέβαλαν και άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους. Στη συνέχεια, οι δράστες αυτοκτόνησαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο είχαν αφήσει πολύ κοντά στο σημείο της τραγωδίας.

Το βίντεο, που οι ίδιοι οι δράστες είχαν καταγράψει, δείχνει τη στιγμή της ένοπλης εισβολής στο τζαμί, με τους δύο νεαρούς να φορούν στολές με ναζιστικά σύμβολα. Στο όχημά τους εντοπίστηκαν αντιμουσουλμανικά μηνύματα μίσους.

Η μητέρα ενός εκ των δύο δραστών κατέθεσε στις αρχές ότι ο γιος της αντιμετώπιζε σοβαρές αυτοκτονικές τάσεις, γεγονός που διερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Μανιφέστο 75 σελίδων στα χέρια του FBI

Το FBI έχει πλέον στην κατοχή του ένα 75σέλιδο μανιφέστο μίσους, στο οποίο οι δράστες εξυμνούσαν τον Αδόλφος Χίτλερ, έκαναν αναφορές σε ναζιστικά σύμβολα και σε εξτρεμιστική οργάνωση, ενώ εξέφραζαν αντισημιτικές απόψεις. Ο 17χρονος, Κέιν Κλαρκ, μάλιστα έγραφε πως δεν σκόπευε να μετανιώσει και ότι δεν επιθυμούσε να ζήσει μετά την επίθεση.

Στο ίδιο κείμενο περιγράφεται βήμα-βήμα το σχέδιο δράσης τους, η παρακολούθηση του χώρου με δορυφορικές εικόνες και η χρήση του Google Street View για συλλογή πληροφοριών. Ο δεύτερος δράστης είναι ο 19χρονος Κάλεμπ Βάσκες.

Ηρωική η στάση του φρουρού

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ο φρουρός ασφαλείας του τεμένους, Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρας οκτώ παιδιών, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ήρωας, καθώς κατάφερε να προστατεύσει πολλούς πιστούς πριν πέσει νεκρός. Μαζί του σκοτώθηκαν ο Νάντερ Αουάντ και ο Μανσούρ Καζίχα.

Η ιστορία του Αμπντουλάχ κινητοποίησε χιλιάδες ανθρώπους, με διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την οικογένειά του να συγκεντρώνει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

