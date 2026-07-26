Τζένη Καρέζη: Σαν σήμερα «έσβησαν» τα ομορφότερα μάτια – Η επιθυμία που δεν πρόλαβε να ζήσει

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Η Τζένη Καρέζη είναι μία από αυτούς. Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, το όνομά της εξακολουθεί να είναι συνώνυμο της κομψότητας, του ταλέντου και της δύναμης, ενώ οι ερμηνείες της συνεχίζουν να συγκινούν κάθε νέα γενιά θεατών.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 26ης Ιουλίου 1992, η σπουδαία ηθοποιός έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη αλλά και ένα μάθημα αξιοπρέπειας απέναντι στη ζωή.

Από την Ευγενία Καρπούζη στην Τζένη Καρέζη

Γεννημένη στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 1934, η Ευγενία Καρπούζη μεγάλωσε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ακολουθώντας τις μεταθέσεις των γονιών της, που ήταν εκπαιδευτικοί. Η αγάπη της για το θέατρο φάνηκε από τα μαθητικά της χρόνια και δεν άργησε να γίνει ο δρόμος της ζωής της.

Το θεατρικό της ντεμπούτο έγινε το 1954, ενώ έναν χρόνο αργότερα έκανε τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο με τη «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Ακολούθησαν ταινίες που έγραψαν ιστορία, όπως οι «Τζένη Τζένη», «Λόλα», «Δεσποινίς Διευθυντής», «Τα κόκκινα φανάρια» και «Μια τρελή τρελή οικογένεια», χαρίζοντάς της μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον του ελληνικού κινηματογράφου.

Η μάχη που έδωσε μέχρι το τέλος

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 διαγνώστηκε με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Παρά τις δύσκολες θεραπείες και τις επεμβάσεις, δεν εγκατέλειψε ποτέ το θέατρο. Μέχρι την τελευταία της παράσταση ανέβηκε στη σκηνή με αξιοθαύμαστη δύναμη, αποφασισμένη να μην αφήσει την ασθένεια να της στερήσει αυτό που αγαπούσε περισσότερο.

Δυόμισι μήνες πριν φύγει από τη ζωή, έστειλε μια συγκλονιστική επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης, στην οποία μιλούσε ανοιχτά για τη δοκιμασία που περνούσε. Με λόγια γεμάτα αξιοπρέπεια και ελπίδα, εξέφρασε την επιθυμία της να επιστρέψει στη σκηνή και να συνεχίσει να προσφέρει μέσα από την τέχνη της.

«Τρία χρόνια τώρα ταλαιπωρούμαι με σοβαρό πρόβλημα στην υγεία μου. Με φωτεινά διαλείμματα βέβαια, και με ενδιάμεσο τον περσινό χειμώνα, και την ευτυχία να παίξω το αριστούργημα της Λούλας Αναγνωστάκη “Διαμάντια και μπλουζ” στο θέατρο “Αθήναιον” και να αγαπηθεί τόσο το έργο, η παράσταση και εγώ προσωπικά από το αθηναϊκό κοινό. Ο Θεός του θεάτρου για άλλη μια φορά στάθηκε καλός και γενναιόδωρος μαζί μου και πίστευα ότι αυτή η ευτυχία θα συνεχιζόταν και φέτος. Ότι θα επαναλαμβάναμε το “Διαμάντια και μπλουζ” στο θέατρό μας και ότι στη συνέχεια θα το παρουσιάζαμε στη Θεσσαλονίκη.

Δεν στάθηκε δυνατόν. Δυστυχώς. Και πέρασα ένα ολόκληρο χειμώνα ανάμεσα Αθήνα-Λονδίνο δίνοντας μάχη με την αρρώστια μου και έχοντας πάντα μαζί μου τον ακριβό μου σύντροφο Κώστα Καζάκο και τον μονάκριβό γιό μου Κωνσταντίνο. Στις πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής, ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Άλλος ξορκίζει το κακό φωνάζοντας, άλλος βγάζοντας προς τα έξω την απελπισία του, άλλος σιωπώντας και μαχόμενος καρτερικά. Αυτή η τελευταία είναι και η δική μου περίπτωση.

Μαζί με την οικογένειά μου θα αγωνιστώ για την υγεία μου, για τη ζωή μου και για την επάνοδό μου στη σκηνή. Ευχαριστώ τον Τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη διακριτική τους στάση, ευχαριστώ όλο τον κόσμο, ανώνυμους και επώνυμους για τη συμπαράσταση και την αγάπη τους και ας είναι σίγουροι ότι όλες μου οι προσπάθειες είναι να ξαναβρεθώ κοντά τους μέσω της δουλειάς μου. Επίσης αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την εκπληκτική ομάδα των γιατρών του ουρολογικού τμήματος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου για την ετοιμότητα με την οποία αντιμετώπισαν το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι την καινούρια και μάλλον επικίνδυνη περιπέτεια της υγείας μου. Θέλω να ζω με τους δικούς μου. Θέλω να κάνω τη λατρεμένη μου δουλειά.

Θέλω να προσφέρω. Ν’ αγαπώ και να μ’ αγαπούν. Δεν χάνονται αυτά. Δεν πρέπει να χαθούν. Δεν θέλω να χαθούν. Και πάντα θα ελπίζω… Φιλικότατα. ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ», είχε γράψει.

Το ταξίδι που δεν έγινε ποτέ

Τους τελευταίους μήνες της ζωής της είχε μία μεγάλη επιθυμία. Γνωρίζοντας πως τα περιθώρια στενεύουν, μία ήταν η σκέψη που καθημερινά στριφογύριζε στο μυαλό της Τζένης Καρέζη. Και αυτή δεν ήταν άλλη από το να επιστρέψει στο αγαπημένο της εξοχικό στην Τσαγκαράδα Πηλίου, έναν τόπο που περιστοιχιζόταν από πλατάνια, με ένα ρυάκι που «έτρεχε» στην αυλή και ήταν στολισμένο από τα βότσαλα που η ίδια μάζευε από τις ακρογιαλιές, το προσωπικό της καταφύγιο...

Στη δύσκολη αυτή μάχη που έδινε, πίστευε πως αν βρεθεί εκεί, ανάμεσα στα πλατάνια και τη φύση, θα έβρισκε ξανά λίγη δύναμη και μια μικρή ελπίδα πως το θαύμα που όλοι περίμεναν, θα λάβει σάρκα και οστά.

Η κατάσταση της υγείας της όμως δεν της επέτρεψε να πραγματοποιήσει αυτό το τελευταίο ταξίδι. Παρέμεινε στο σπίτι της στην Αθήνα, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της Κώστα Καζάκο, τον γιο τους Κωνσταντίνο και τους ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο.

Η κληρονομιά που δεν σβήνει

Η Τζένη Καρέζη έφυγε από τη ζωή, όμως το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό παραμένει ανεξίτηλο. Οι ταινίες και οι θεατρικές της ερμηνείες συνεχίζουν να συγκινούν, ενώ η στάση της απέναντι στην ασθένεια και στη ζωή εξακολουθεί να εμπνέει.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα μιας σπουδαίας καλλιτέχνιδας: να συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει ακόμη και δεκαετίες μετά το τελευταίο της χειροκρότημα.