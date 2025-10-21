Σαν σήμερα: Η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη το 1994 που η Αθήνα δεν πρόκειται να ξεχάσει

Μία από τις μεγαλύτερες πλημμύρες στην ιστορία της έζησε η Αθήνα, σαν σήμερα, στις 21 Οκτωβρίου 1994, που στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους, όταν μία ισχυρότατη καταιγίδα έπληξε την πρωτεύουσα με αποτέλεσμα να φουσκώσει το ρέμα του Ποδονίφτη.

Συγκεκριμένα, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αττική και επτά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος συνολικός αριθμός θυμάτων καταγράφηκε στη Θεσσαλία στην κακοκαιρία «Daniel» το 2023, ενώ η πλημμύρα της Μάνδρας στη δυτική Αττική το 2017 οδήγησε στον θάνατο 25 ανθρώπους.

Ο Ποδονίφτης και η πλημμύρα του 1994

Ο Ποδονίφτης είναι παραπόταμος του Κηφισού, στις βόρειες παρυφές της Αθήνας. Πηγάζει από την Πεντέλη, κατέρχεται στο Πάτημα Χαλανδρίου από την Δουκίσσης Πλακεντίας και από εκεί στη Φιλοθέη.

Συμβάλλει με το Ρέμα Πολυδρόσου και συνεχίζει από την οδό Καποδιστρίου προς την Καλογρέζα, τη Νέα Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφεια, χύνεται δε στον Κηφισό. Αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

Το μεγαλύτερο κομμάτι του Ποδονίφτη είναι σήμερα «καλυμμένο» από την πόλη.

Φωτό: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/EUROKINISSI

Ο εγκιβωτισμός του ξεκίνησε το 1974 και πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Η τελευταία φάση των έργων που ξεκίνησε το 1993, υπολογίζεται ότι συνδέεται άμεσα με την πλημμύρα του 1994. Την 21η Οκτωβρίου 1994, η έντονη καταιγίδα που έπληξε την Αθήνα οδήγησε σε υπερχείλιση του Ποδονίφτη, με 17 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Επίκεντρο της τραγωδίας ήταν οι περιοχές κατά μήκος του Κηφισού (π.χ. Ταύρος, Μοσχάτο, Νέο Φάληρο) και οι περιοχές όπου ο Ποδονίφτης υπερχείλισε (Νέα Φιλαδέλφεια και Περισσός).

Ανυπολόγιστες υλικές ζημιές καταγράφηκαν σε σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. Παράλληλα, σοβαρότατες ήταν και οι καταστροφές που προκλήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό, καθώς και στο ιστορικό αρχείο του κόμματος, μεγάλο μέρος του οποίου παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Το 1995, υπό τον αντίκτυπο της φονικής πλημμύρας στον Ποδονίφτη και με απόφαση του ΣτΕ (ΣτΕ1801/1995, Ε’ τμήμα), σταματάνε τα έργα εγκιβωτισμού του ποταμού, τα οποία ενοχοποιούνται για την έκταση των καταστροφών.

Φωτό: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/EUROKINISSI

«Προειδοποιήσαμε αλλά η Αθήνα δεν πρόλαβε να αντιδράσει»

O μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, θυμάται τα τραγικά γεγονότα εκείνης της νύχτας που ο ίδιος χαρακτηρίζει «μία από τις σκοτεινότερες της μεταπολεμικής της ιστορίας».

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, «η καταστροφή του 1994 δεν προήλθε από έναν τροπικό τυφώνα, αλλά από μια ‘κανονική’ μεσογειακή διαταραχή που συνάντησε μια πόλη ανοχύρωτη».

«Η Αθήνα πνίγηκε με 100 χιλιοστά βροχής, επειδή ο Ποδονίφτης -το ιστορικό ρέμα που κατέβαινε από την Πεντέλη και τη Φιλοθέη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια- είχε ήδη μετατραπεί σε έναν ασφυκτικά μπαζωμένο αγωγό, καλυμμένο από δρόμους, αυλές και τσιμέντο», υπογραμμίζει ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε ήφη εκδώσει από τις 20 Οκτωβρίου Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στις 21 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 έγινε ρητή αναφορά σε ‘πολύ ισχυρές καταιγίδες στην Αττική’. Το βράδυ, στις 19.00, η προειδοποίηση ανανεώθηκε- αλλά η πόλη δεν πρόλαβε να αντιδράσει», θυμάται ο μετεωρολόγος.

Εκείνη την ώρα, το λεκανοπέδιο σάρωσε μίας πολύ μεγάλης έντασης καταιγίδα. «Στο μετεωρολογικό σταθμό της Νέας Φιλαδέλφειας, η καταγραφή ήταν αμείλικτη: 108,6 mm βροχής μέσα σε λίγες ώρες. Στο Αστεροσκοπείο σημειώθηκαν 85 mm και στο Ελληνικό μόλις 47 mm – χαρακτηριστική ένδειξη της τοπικότητας της υπερκαταιγίδας».

«Η μέγιστη ωριαία ένταση στη Νέα Φιλαδέλφεια έφτασε τα 42,7 mm, ενώ σε δεκάλεπτο σημειώθηκαν 26 mm, τιμές που θα έθεταν σε συναγερμό ακόμη και σύγχρονα υδρολογικά συστήματα. Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο κατέγραψε 37,5 mm σε μία ώρα και 17, mm στο δεκάλεπτο. Στα Σπάτα η ωριαία ένταση ήταν 48,9 χιλιοστά και η μέγιστη ένταση δεκαλέπτου 19,6 χιλιοστά», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ζιακόπουλος: «Δεν μας λύγιζε η κούραση αλλά η θλίψη»

Μάλιστα ο μετεωρολόγος παραθέτει τις μαρτυρίες συναδέλφων του από εκείνη τη νύχτα.

«Η εφιαλτική εκείνη νύχτα κύλησε χωρίς ανάσα. Δεν μας λύγιζε η κούραση, αλλά η θλίψη. Γιατί παρά τις προειδοποιήσεις μας, τα χειρότερα δεν αποφεύχθηκαν», θυμάται ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, τότε προϊστάμενος στην ΕΜΥ.

«Ξεκίνησα στις έξι το απόγευμα από τα Μελίσσια. Στο ύψος του ΟΑΚΑ ο δρόμος είχε γίνει ποτάμι. Στα Σίδερα Χαλανδρίου το νερό έφτανε ως την πόρτα του αυτοκινήτου. Έκανα σχεδόν τρεις ώρες για να φτάσω στην ΕΜΥ. Η Μεσογείων ήταν ένα ποτάμι με χαλίκια και φερτά υλικά...», λέει, από την πλευρά της, η Μάγδα Τζανάκου, μετεωρολόγος στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Εκείνο το βράδυ, τουλάχιστον μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, από την πολλή ένταση δεν προλαβαίναμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Για να φάμε ούτε συζήτηση...», αναφέρει ο -επίσης μετεωρολόγος της ΕΜΥ- Χρήστος Χαραλαμπόπουλος.

Οι ομοιότητες με τον Daniel και η «εκδίκηση» του νερού

Όπως τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς, η κακοκαιρία του 1994 παρουσιάζει «εντυπωσιακές» ομοιότητες με τον Daniel. «Παρά το γεγονός ότι ο Daniel έφερε επταπλάσιο ύψος βροχής, ο αριθμός των θυμάτων ήταν ίδιος. Η φύση δεν συγχωρεί την ίδια αμέλεια δύο φορές».

Τα συστήματα κακοκαιρίας που έπληξαν την Αττική εκείνο το διάστημα, επηρέασαν και τη Θεσσαλία, προκαλώντας πλημμύρες και ζημιές κυρίως στην Καρδίτσα, το ίδιο χωριό που πλημμύρισε και στο Daniel το 2023.

Αναφερόμενος στο -καλυμμένο σχεδόν εντελώς- σήμερα ρέμα του Ποδονίφτη, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι «το 1994 απέδειξε, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι οι πλημμύρες δεν προκαλούνται μόνο από την ένταση των φαινομένων, αλλά και από την έλλειψη σεβασμού στη φυσική ροή του νερού. Τα φραγμένα ρέματα -όπως ο Ποδονίφτης- είναι ωρολογιακές βόμβες μέσα στον αστικό ιστό.

Κάθε φορά που ξεχνάμε τη φυσική τους κοίτη, η φύση μας τη θυμίζει με βία».

«Η πλημμύρα του Ποδονίφτη δεν είναι απλώς ένα μετεωρολογικό γεγονός. Είναι μια υπενθύμιση. Ότι ο αστικός σχεδιασμός χωρίς υδρολογική μνήμη είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει την ίδια τραγωδία», καταλήγει ο μετεωρολόγος.