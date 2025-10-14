«Σαν σήμερα πέταξες στο φως»: Συγκινητική ανάρτηση της Δ. Τσαμπάζη για τον θάνατο του Αλ. Νικολαΐδη

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε η Δώρα Τσαμπάζη με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του συζύγου της, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, σε ηλικία 43 ετών μετά από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Στην σχετική της ανάρτηση μοιράζεται στιγμές από την ζωή της με τον Ολυμπιονίκη, τονίζοντας πως η απουσία του «μένει ήσυχη, βαθιά και παρούσα».

Συγκεκριμένα, η Δώρα Τσαμπάζη γράφει:

«Σαν σήμερα πριν τρία χρόνια πέταξες στο φως.

Ο χρόνος κυλά, μα η απουσία σου μένει ήσυχη, βαθιά και παρούσα.

Άφησες κενό και το κάναμε δύναμη.

Άφησες ελπίδα και τη μετατρέψαμε σε χαμόγελα.

Άφησες την αγάπη σου και την κάναμε ευτυχία.

Να είσαι περήφανος.

Δώρα Ελεάννα Γιώργος».