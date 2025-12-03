Σαν σήμερα πριν 33 χρόνια στάλθηκε το πρώτο SMS - Ποιο ήταν το μήνυμα που άλλαξε την επικοινωνία

Πριν από 33 χρόνια, στις 3 Δεκεμβρίου 1992, ο 22χρονος μηχανικός λογισμικού Νιλ Πάπγουορθ στη Μεγάλη Βρετανία έγραφε ιστορία στέλνοντας το πρώτο SMS από υπολογιστή σε κινητό τηλέφωνο.

Ο Πάπγουορθ, εργαζόταν εκείνη την εποχή στην αγγλογαλλική εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής Sema Group Telecoms, και αποτελούσε μέλος μιας ομάδας που ανέπτυσσε ένα «Κέντρο Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων» (SMSC) για τη βρετανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone UK. Η Sema Group ήλπιζε να χρησιμοποιήσει αυτά τα σύντομα μηνύματα ως υπηρεσία τηλεειδοποίησης.

Αφού ο Πάπγουορθ εγκατέστησε το σύστημα σε μια τοποθεσία δυτικά του Λονδίνου, κάθισε σε ένα υπολογιστή και έστειλε ένα απλό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο τύπου Orbitel 901 του Ρίτσαρντ Τζάρβις, διευθυντή της Vodafone ο οποίος βρισκόταν σε χριστουγεννιάτικο εταιρικό πάρτι.

Ξαφνικά ο Τζάρβις είδε την οθόνη του κινητού του να αναβοσβήνει και να εμφανίζεται το μήνυμα: «Merry Christmas». Ωστόσο εκείνη την εποχή, αν και το ήθελε πολύ, δεν μπορούσε να απαντήσει και να ανταποδώσει τις ευχές αφού τα κινητά τηλέφωνα δεν υποστήριζαν ακόμα αποστολή μηνυμάτων.

Λίγο αργότερα, ο Πάπγουορθ έλαβε ένα τηλεφώνημα από το χριστουγεννιάτικο πάρτι, που τον ενημέρωνε ότι το εξερχόμενο μήνυμα έφτασε στον αποδέκτη του.

Το μήνυμα στάλθηκε μέσω του δικτύου GSM της Vodafone και αποτέλεσε καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ψηφιακής επικοινωνίας. Εκείνη την ημέρα εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή στη σύντομη γραπτή ανταλλαγή μηνυμάτων ενώ άνοιξε ο δρόμος για έναν τρόπο επικοινωνίας που θα γινόταν σύντομα παγκόσμια συνήθεια.

«Δεν μου φάνηκε καθόλου σημαντικό», είχε δηλώσει αρκετά χρόνια αργότερα ο Πάπγουορθ σε συνέντευξή του στο BBC. «Για μένα ήταν απλώς να ολοκληρώσω τη δουλειά μου την ίδια μέρα και να διασφαλίσω ότι το λογισμικό που αναπτύσσαμε για μια καλή χρονιά λειτουργούσε σωστά».

Η συνήθεια που έγινε λατρεία



Κανείς όμως δεν φανταζόταν ότι αυτό το πρώτο μήνυμα θα είχε τεράστια απήχηση λίγα χρόνια αργότερα. Η τεχνολογία του SMS αντιμετωπίστηκε αρχικά με σκεπτικισμό. Πολλοί θεωρούσαν ότι η σύντομη μορφή του και ο περιορισμός των 160 χαρακτήρων δεν θα κάλυπταν τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Ωστόσο, μέσα σε λίγα χρόνια, τα σύντομα μηνύματα έγιναν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, ειδικά ανάμεσα στους νέους. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000, η χρήση του SMS εκτοξεύτηκε διεθνώς, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούσαν.

Το 1993, η Φινλανδική εταιρεία Nokia κυκλοφόρησε το πρώτο κινητό τηλέφωνο που υποστήριζε τη λειτουργία SMS, αλλά τα μηνύματα μπορούσαν να αποσταλούν, αρχικά, μόνο εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η αποστολή γραπτών μηνυμάτων ως μέσο απλής επικοινωνίας άνθισε με την εισαγωγή του συστήματος προγνωστικής αποστολής μηνυμάτων Tegic (T9) και των προπληρωμένων τηλεφωνικών προγραμμάτων, τα οποία αρχικά δεν χρέωναν τα μηνύματα και απευθύνονταν στους νέους.

Το SMS δεν διαμόρφωσε μόνο νέες συνήθειες. Επηρέασε και τη γλώσσα, εισάγοντας συντομογραφίες, αργκό, emoticons και έναν διαφορετικό ρυθμό γραπτής έκφρασης λόγω της δυσκίνητης φύσης της πληκτρολόγησης με αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ταυτόχρονα, έγινε βασικό εργαλείο για υπηρεσίες ειδοποιήσεων, τραπεζικές συναλλαγές και επικοινωνία κρίσιμων υπηρεσιών.

Μέχρι το 2010, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ανέφερε ότι 200.000 μηνύματα κειμένου αποστέλλονταν κάθε λεπτό, αλλά μέχρι το 2012, η ​​αποστολή μηνυμάτων σε όλο τον κόσμο άρχισε να παρουσιάζει σταθερή μείωση, με τα μηνύματα από εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων να σημειώνουν ταυτόχρονη άνθιση.