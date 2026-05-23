Σαν σήμερα το 2007: Ο τελικός του Champions League στην Αθήνα και η «εκδίκηση» της Μίλαν

Σαν σήμερα (23/05) πριν από 19 χρόνια, η Αθήνα φιλοξένησε τον τελικό του Champions League στο ΟΑΚΑ, με τη Μίλαν του Κάρλο Αντσελότι να αναδεικνύεται νικήτρια, κερδίζοντας (2-1) τη Λίβερπουλ. Οι κατάμεστες εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, σε συνδυασμό με τη μνημειώδη συνάντηση των δύο φιναλίστ στον τελικό του 2005, όταν η Λίβερπουλ έκανε την ανατροπή του αιώνα δημιούργησαν ένα μοναδικό περιβάλλον, καθώς και μία πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. 63.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση, χειροκροτώντας στο τέλος την προσπάθεια των αθλητών.

Οι προετοιμασίες για το μεγάλο παιχνίδι

Η ανακοίνωση πως η Ελλάδα θα αναλάβει τη διοργάνωση του τελικού του Champions League είχε γίνει περίπου ένα χρόνο νωρίτερα και τον Ιανουάριο του 2007 δημοσιοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του. Από τότε, ξεκίνησε η... αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, με τις προετοιμασίες να λαμβάνουν χώρα ήδη από την έναρξη του έτους.

Το Ολυμπιακό Στάδιο φόρεσε τα... γιορτινά του και στην κατασκευή απεικονίστηκε το έμβλημα του Champions League, με design επηρεασμένο από την ιστορία της χώρας.

Η εξέλιξη του τελικού

Οι ποδοσφαιριστές των «ροσονέρι» εμφανίστηκαν πολύ συγκεντρωμένοι και προηγήθηκαν στο σκορ μετά από γκολ του Ιντζάγκι στο 45'. Ο ίδιος παίκτης, στο 82' διπλασίασε τα τέρματα για τη Μίλαν, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τον τίτλο. Η Λίβερπουλ επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως το γκολ του Ντερκ Κάιτ στο 89' δεν αποδείχθηκε αρκετό, για να ανατρέψει τα δεδομένα και να χαρίσει στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους μία ενδεχόμενη επανάληψη του έπους της Κωνσταντινούπολης.

Ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, η Μίλαν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 7η φορά στην ιστορία της και οι ποδοσφαιριστές της πανηγύρισαν έξαλλα τον τελευταίο ευρωπαϊκό τίτλο του συλλόγου μέχρι και σήμερα.