Σαν σήμερα: Τραγωδία σε σινεμά της Αθήνας - Όταν η κραυγή «φωτιά» στοίχισε τη ζωή σε 25 παιδιά

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 19 Οκτωβρίου του 1924, ένα φθινοπωρινό απόγευμα στην Αθήνα, μια μοιραία κραυγή σκόρπισε τον πανικό και τον θάνατο σε δεκάδες παιδιά που παρακολουθούσαν ταινία στον κινηματογράφο «Πανόραμα», στη γωνία Χαλκοκονδύλη και 3ης Σεπτεμβρίου.

Η ταινία εκείνης της ημέρας ήταν μια από τις κωμωδίες του Τσάρλι Τσάπλιν, πιθανότατα «Ο Πυροσβέστης» (για άλλους ήταν η «Η Σκυλίσια Ζωή»). Το κατάμεστο σινεμά, με πάνω από 500 θεατές -κυρίως παιδιά και έφηβους- βυθίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο χάος.

Η κραυγή που έφερε την καταστροφή

Κατά τη διάρκεια της προβολής, μέσα στη σκοτεινή αίθουσα, ακούστηκε ξαφνικά μια πανικόβλητη φωνή: «Φωτιά! Φωτιά!».

Κανείς δεν κατάλαβε από πού προήλθε. Άλλοι είπαν ότι ήταν φάρσα. Άλλοι ότι κάποιος αγράμματος θεατής, βλέποντας στις σκηνές του Τσάπλιν φωτιές και πυροσβέστες, πίστεψε ότι καιγόταν πραγματικά η αίθουσα. Υπήρξε και η εκδοχή ότι ένα αναμμένο τσιγάρο έπεσε στο πάτωμα, κάνοντας κάποιον να φωνάξει από φόβο.

Όποια κι αν ήταν η αιτία, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Ξέσπασε απόλυτος πανικός, ο οποίος εξαπλώθηκε αστραπιαία στην κλειστή αίθουσα. Οι θεατές πετάχτηκαν από τα καθίσματά τους, τρέχοντας προς τις εξόδους. Το «Πανόραμα» είχε τρεις εξόδους, αλλά μόνο η κεντρική ήταν ανοιχτή. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το πλήθος στριμώχτηκε στο στενό πέρασμα, ποδοπατώντας όποιον έπεφτε στο πάτωμα.

Πρωτοσέλιδο από εφημερίδα της εποχής

«Νύχτα φρίκης»

Όταν η πόρτα άνοιξε, 25 παιδιά είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους. Οι περισσότεροι ήταν μαθητές που είχαν πάει να γελάσουν με τις περιπέτειες του Σαρλό. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ οι εφημερίδες της εποχής μιλούσαν για «νύχτα φρίκης».

Ο Τύπος της εποχής κατήγγειλε την ανεπαρκή ασφάλεια των κινηματογράφων και την αδιαφορία των Αρχών για την τήρηση βασικών μέτρων ασφαλείας. Το γεγονός προκάλεσε τεράστια συγκίνηση και οδήγησε την κυβέρνηση να θεσπίσει νέους κανόνες ασφάλειας για τους δημόσιους χώρους προβολών, με υποχρεωτικές εξόδους κινδύνου και επιθεώρηση πυρασφάλειας.

Πρωτοσέλιδο από εφημερίδα της εποχής

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως έφταιγαν οι... μεγαλύτεροι σε ηλικία θεατές που δεν κράτησαν την ψυχραιμία τους! Οι ευθύνες για την πληρότητα του χώρου αλλά και τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε να λαμβάνονται σε δημόσια θεάματα, μετατράπηκαν σε «μπαλάκι» ανάμεσα σε αστυνομία, χωροφυλακή και άλλους... παρατρεχάμενους, ενώ διαπιστώθηκε πως το σινεμά διέθετε τις απαραίτητες εξόδους κινδύνου απλά οι θεατές δεν είχαν την... ψυχραιμία να τις εντοπίσουν.



Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, λιγότερο από 10 ημέρες μετά την τραγωδία ο κινηματογράφος «Πανόραμα» λειτούργησε κανονικά. Σαν να μην είχε συμβεί κάτι.



Ο φαρσέρ προφανώς και δε βρέθηκε ποτέ, ενώ ο μόνος που την «πλήρωσε» ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Αθήνας ο οποίος πήρε δυσμενή μετάθεση στην Ανωτάτη Διοίκηση Χωροφυλακής Στερεάς Ελλάδος!

Ένα μάθημα που γράφτηκε με αίμα

Η τραγωδία του κινηματογράφου «Πανόραμα» δεν οφειλόταν σε πραγματική φωτιά, αλλά σε παρανόηση — στην άγνοια μιας εποχής όπου ο κινηματογράφος ήταν ακόμα μία καινούρια εμπειρία για τον λαό.

Η κραυγή ενός ανθρώπου, που ίσως πίστεψε ότι προστάτευε τους γύρω του, έγινε σύνθημα θανάτου για 25 παιδιά.

Από τότε, το συμβάν του 1924 έμεινε χαραγμένο στη συλλογική μνήμη ως μια σκοτεινή υπενθύμιση του τι μπορεί να προκαλέσει ο φόβος, ο πανικός και η απουσία μέτρων ασφαλείας.