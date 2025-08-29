Σαν τιμωρία σε σχολείο του 80: Ποια χώρα χτυπά με... βέργα όσους εισάγουν ηλεκτρονικά τσιγάρα

Με έναν νέο αλλά σίγουρα όχι πρωτοποριακό τρόπο ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης πως θα τιμωρεί όσους εισαγάγουν ηλεκτρονικά τσιγάρα στη χώρα σε μια προσπάθεια να μειωθεί η χρήση αυτών στη νεολαία.

Οι κυρώσεις, οι οποίες αποτελούν έως και 20 χρόνια φυλάκιση και 15 μαστιγιές με... βέργα, θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα (1/9), έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν αυτούς που χαρακτηρίζονται ως «σημαντικούς κινδύνους για την υγεία» που σχετίζονται με το άτμισμα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι νέοι, [που] άρχισαν να χρησιμοποιούν άτμισμα νομίζοντας ότι είναι εντάξει και όχι τόσο επιβλαβές όσο τα κανονικά τσιγάρα, και στη συνέχεια από περιέργεια, από εξαναγκασμό ή απλώς από άγνοια, περιπλανήθηκαν στην κατάχρηση ουσιών», δήλωσε την Πέμπτη (28/8) ο υπουργός Υγείας Ong Ye Kung.

ΑΠΕ ΜΠΕ

«Χ» στα K-pods

Οι νέοι κανόνες επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο άτμισμο με το ηρεμιστικό ετομιδάτη (ένα αναισθητικό φάρμακο), γνωστό ως K-pods, τα οποία έχουν μεγάλη πέραση στις μάζες των νέων.

Το δικαστικό σύστημα της Σιγκαπούρης επιβάλλει αυστηρές ποινές για αδικήματα, όπως μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, ξυλοδαρμό με βέργα και απαγχονισμό για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Το άτμισμα είναι παράνομο στην χώρα από το 2018. Ωστόσο, η αστυνομία έχει εντείνει την επιβολή του νόμου φέτος, με τους συνοριοφύλακες να αυξάνουν τους ελέγχους στα σημεία εισόδου, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Changi.

Ο πρωθυπουργός Lawrence Wong δήλωσε στην ομιλία του για την εθνική επέτειο αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τα άτμισμα με ετομιδάτη, ειδικά μεταξύ των νεαρών χρηστών.

«Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό ως ζήτημα ναρκωτικών και θα επιβάλουμε πολύ αυστηρότερες ποινές», είπε. «Αυτό σημαίνει ποινές φυλάκισης και πιο αυστηρές τιμωρίες για όσους πωλούν συσκευές με επιβλαβείς ουσίες».

Βαριά καμπάνα για τους παραβάτες

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, τα πρόστιμα για πρώτη φορά για όσους συλληφθούν να κατέχουν ηλεκτρονικά τσιγάρα θα αυξηθούν από 300 δολάρια Σιγκαπούρης (200,17 ευρώ) για άτομα κάτω των 18 ετών και 500 δολάρια Σιγκαπούρης (333,62 ευρώ) για ενήλικες σε 500 και 700 δολάρια Σιγκαπούρης (467,07 ευρώ), αντίστοιχα. Οι επαναλαμβανόμενοι παραβάτες αντιμετωπίζουν τρεις μήνες φυλάκισης και πρόστιμα έως και 2.000 S$ (1334,47 ευρώ).

Για μια δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών, οι ποινές για τους εισαγωγείς και πωλητές ατμιστικών προϊόντων ετομιδάτης θα αυξηθούν από την τρέχουσα μέγιστη ποινή φυλάκισης δύο ετών και το πρόστιμο των 10.000 S$ (6672,36 ευρώ) και πλέον θα αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης μεταξύ τριών και 20 ετών, καθώς και πέντε έως δεκαπέντε χτυπήματα με… βέργα, ενώ στους πωλητές θα ασκούνται ποινές φυλάκισης μεταξύ δύο και δέκα ετών και δύο έως πέντε χτυπήματα.

Unsplash

Οι δημόσιοι υπάλληλοι προειδοποίησαν τους ξένους κατοίκους και τους ταξιδιώτες στη Σιγκαπούρη ότι κινδυνεύουν να απελαθούν και να χάσουν το δικαίωμα παραμονής τους στη χώρα εάν συλληφθούν επανειλημμένα να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Μάλιστα, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια έχουν επίσης διαταχθεί να υιοθετήσουν μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα.

Παράνομα σε 34 χώρες τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα παγκοσμίως ως εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά τσιγάρα, είναι παράνομα σε 34 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊλάνδης, του Λάος, του Μπρουνέι και της Καμπότζης στη νοτιοανατολική Ασία. Ωστόσο, είναι διαθέσιμα στις γειτονικές χώρες της Σιγκαπούρης, τη Μαλαισία και την Ινδονησία.

Το Χονγκ Κονγκ σχεδιάζει να απαγορεύσει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τον Απρίλιο, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν έξι μήνες φυλάκισης και πρόστιμα 50.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (5472,00 ευρώ).