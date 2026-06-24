Σανάια Τουέιν: Η προκλητική εμφάνιση και ο χλευασμός για τα «ακατάλληλα» ρούχα για την ηλικία της

Η Σανάια Τουέιν είναι μια τραγουδίστρια - συνθέτρια που έχει αγκαλιάσει τις αλλαγές του σώματός της καθώς περνάει ο χρόνος και δεν διστάζει να τον αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση, υποστηρίζοντας ότι το να μεγαλώνουμε δεν πρέπει να μας προκαλεί φόβο.

Πρόσφατα, άνοιξε την συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Λονδίνο και εμφανίστηκε με ένα σέξι, δαντελένιο μπούστο και σλιπ, καλσόν, και μπότες που αναδείκνυαν την σιλουέτα της.

«Έχω σώμα 60 ετών, αλλά θα περπατήσω στην παραλία με το μπικίνι μου. Δεν με νοιάζει και πολύ αν οι άνθρωποι είναι εντάξει με αυτό ή όχι» δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα «The Independent» ύστερα και από τα αρνητικά σχόλια που άκουσε και τον χλευασμό.

«Μερικές φορές πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι όλοι γερνάμε και κάποια πράγματα απλά δεν είναι πια κατάλληλα» έγραψε ένας χρήστης των social media. «Σανάια γιατί;» σχολίασε ένας άλλος κάτω από τις φωτογραφίες της από την συναυλία αυτή.

«Δεν λειτουργεί για τη Μαντόνα. Δεν λειτουργεί και για τη Σανάια. Δοκιμάστε να κάνετε λίγο μάθημα, κυρίες» ήταν ακόμη ένα σχόλιο.

Δεν έλειψαν όμως και εκείνοι που την χειροκρότησαν για την στάση της απέναντι στο πέρασμα του χρόνου, όσον αφορά στο ντύσιμό της και σχολίασαν: «Δείχνει απίστευτη. Γιατί όχι;».