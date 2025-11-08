Σάντερλαντ: Η ομάδα που «τρελαίνει» τη φετινή Premier League

Η Σάντερλαντ αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της φετινής Premier League και απόψε καλείται να περάσει το απόλυτο τεστ απέναντι στο φαβορί του τίτλου, την Άρσεναλ. Οι «Μακέμς» εξασφάλισαν πέρυσι την επιστροφή τους στα «σαλόνια» με δραματικό τρόπο, χάρη στο γκολ του Τομ Γουάτσον στις καθυστερήσεις του τελικού των play-off της Championship.

Οι προβλέψεις ήθελαν τη νεοφώτιστη ομάδα να δίνει μάχη για την επιβίωση άλλωστε, οι έξι προηγούμενες ομάδες που ανέβηκαν είχαν επιστρέψει άμεσα στη δεύτερη κατηγορία. Ωστόσο, η Σάντερλαντ… άλλαξε τους κανόνες. Με στοχευμένες και γενναίες μεταγραφικές κινήσεις, όχι μόνο απέφυγε το «σοκ» της προσαρμογής, αλλά φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του Transfermarkt, οι «Μακέμς» είναι αναλογικά η πιο αποδοτική ομάδα της Premier League τη φετινή σεζόν, αν λάβει κανείς υπόψη το κόστος συγκρότησης του ρόστερ.

Πώς η Σάντερλαντ έγινε «value for money»

Στο Transfermarkt, υπολογίστηκε το συνολικό κόστος κάθε ομάδας (βάσει των αρχικών μεταγραφικών ποσών) και στη συνέχεια διαιρέθηκε με τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει η καθεμία. Το αποτέλεσμα είναι ένας ιδιαίτερος πίνακας το “Cost per point” ranking, δηλαδή πόσο κοστίζει κάθε βαθμός για κάθε σύλλογο.

Εκεί, η Σάντερλαντ φιγουράρει στην κορυφή, με μόλις 11 εκατομμύρια ευρώ ανά βαθμό! Με ρόστερ αξίας 205,6 εκατ. ευρώ, το χαμηλότερο στην Premier League η ομάδα έχει ήδη μαζέψει 18 βαθμούς, όσους και η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ!

Μαζί της στην πεντάδα βρίσκονται άλλες δύο νεοφώτιστες ομάδες (Λιντς και Μπέρνλι), καθώς και η Κρίσταλ Πάλας στη δεύτερη θέση.

Παρά το εντυπωσιακό αυτό επίτευγμα, η Σάντερλαντ ήταν ο δέκατος μεγαλύτερος “spender” στον κόσμο το καλοκαίρι (188 εκατ. ευρώ). Ο ιδιοκτήτης, Κιρίλ Λουί-Ντρεϊφούς, εξήγησε ότι η δαπάνη ήταν αναγκαία: «Τα στατιστικά δείχνουν πως αν δεν κάνεις κάτι ξεχωριστό, επιστρέφεις στη Championship. Εμείς δεν βάλαμε όριο στο budget απλώς φέραμε τους παίκτες που θέλαμε και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε».

Έξυπνες μεταγραφές και δυναμική ομάδα

Η επιτυχία της Σάντερλαντ δεν οφείλεται μόνο στα χρήματα, αλλά και στη στρατηγική της. Το καλοκαίρι απέκτησε έναν ιδανικό συνδυασμό εμπειρίας και ταλέντου.

Ο Γκρανίτ Τσάκα, πρώην αρχηγός της Άρσεναλ, αποδείχθηκε εξαιρετική προσθήκη, αναλαμβάνοντας και το περιβραχιόνιο από την πρώτη μέρα. Παράλληλα, το scouting στη Γαλλία απέδωσε καρπούς: Χαμπίμπ Ντιάρα και Νόρντι Μουκιελέ είναι ήδη βασικοί, ενώ οι Νόα Σαντίκι, Τσέμσντιν Ταλάμπι και Ρόμπιν Ροεφς θεωρούνται επενδύσεις για το μέλλον.

Ρεαλιστικά, η Σάντερλαντ ίσως χάσει έδαφος όσο προχωρά η σεζόν, όμως κανείς δεν περιμένει πλέον να μπλέξει σε μάχη παραμονής. Αντίθετα, η ομάδα του Ρεζίς Λε Μπρις δείχνει ικανή να γράψει τη δική της σύγχρονη ποδοσφαιρική ιστορία.