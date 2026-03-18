Σαντιό Μανέ: Η ενέργεια του αρχηγού της Σενεγάλης στα social media μετά την απώλεια του Κόπα Άφρικα
Ο αρχηγός της Σενεγάλης, Σαντιό Μανέ, προχώρησε σε μια κίνηση με ουσία μετά την απώλεια του Κόπα Άφρικα από το Μαρόκο στα χαρτιά.
Η απόφαση της CAF να αφαιρέσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από τη Σενεγάλη και να τον απονείμει στο Μαρόκο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Οι Σενεγαλέζοι δεν δέχονται την εξέλιξη και ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά, προσφεύγοντας στο CAS, με στόχο να κρατήσουν το τρόπαιο που κατέκτησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ο Σαντιό Μανέ , ο εμβληματικός αρχηγός της Σενεγάλης, πήρε ξεκάθαρη θέση με τον τρόπο του στο Instagram. Ο πρώην σταρ της Λίβερπουλ, καρφίτσωσε τη δημοσίευση από τη βραδιά του τελικού με τον ίδιο να σηκώνει την κούπα του Κόπα Άφρικα.