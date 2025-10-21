Σαντορίνη: 25χρονη κατάπιε κατά λάθος… κουτάλι του γλυκού – Διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ

Με πόνους στην κοιλιακή χώρα έφτασε με το πλοίο της γραμμής από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο μια 25χρονη κοπέλα που καταλάθος κατάπιε… κουταλάκι του γλυκού.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σαντορίνης ωστόσο οι γιατροί δεν μπορούσαν να της κάνουν ακτινογραφία και έκριναν τη μεταφορά της σε νοσοκομείο της Κρήτης επιβεβλημένη. Έτσι και έγινε.

Το απόγευμα της Τρίτης (21/10), επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής και έφτασε στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρει στο ΠAΓΝΗ.



Στο νοσοκομείο, οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για την κατάσταση της υγείας της.

Όπως υποστηρίζει το «Patris.gr» παρά την ταλαιπωρία και τον πόνο, η 25χρονη βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι πολύ καλή. Η κοπέλα έχει πλήρως τις αισθήσεις της, επικοινωνεί με τους γιατρούς και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.