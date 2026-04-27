Σαντορίνη: Σε ισχύ νέα μέτρα Πολιτικής Προστασίας - Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2332/27-04-2026), που αφορά τη λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης.

Η απόφαση φέρει τις υπογραφές συναρμόδιων υπουργείων, μεταξύ των οποίων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Η ΚΥΑ ενσωματώνει την ομόφωνη εισήγηση επιστημονικών επιτροπών, που συνεδρίασαν εκτάκτως για την εκτίμηση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ, καθώς και της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Τι προβλέπεται για τις περιοχές

Στο πλαίσιο της απόφασης, γίνεται επανεκτίμηση των περιορισμών που αφορούν την πρόσβαση και την παραμονή σε συγκεκριμένες περιοχές του ηφαιστειακού συμπλέγματος.

Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες λόγω των γεωδυναμικών φαινομένων που καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.