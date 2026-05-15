Σάντσεθ για το μποϊκοτάζ στη Eurovision: «Η Ισπανία βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας»

Την απόφαση της Ισπανίας να απέχει από τη φετινή Eurovision υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ, δηλώνοντας πως η χώρα βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας».

REUTERS/Violeta Santos Moura
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση της Ισπανίας να μην συμμετάσχει στη φετινή Eurovision, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό.

«Φέτος θα είναι διαφορετικά. Ναι, δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά το κάνουμε αυτό με την πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός σε βίντεο που δημοσίευσε στο X.

Ο φετινός, 70ός διαγωνισμός της Eurovision διεξάγεται στη Βιέννη, ωστόσο η διοργάνωση βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Η αυλαία του πρώτου ημιτελικού άνοιξε υπό τη σκιά διαδηλώσεων με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό.

Πέντε χώρες μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πέντε χωρών, Ισπανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ισλανδίας και Σλοβενίας, αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη φετινή διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Ως αποτέλεσμα, η φετινή Eurovision καταγράφει μόλις 35 συμμετοχές, τον μικρότερο αριθμό από το 2003.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

