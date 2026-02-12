Σάο Πάολο: Σκύλος έζησε 10 χρόνια δίπλα στον τάφο του κηδεμόνα του, συγκίνησε και «άλλαξε» τον νόμο

Μία συγκλονιστική ιστορία από τη Βραζιλία «φωτίζει» πόσο δυνατή μπορεί να γίνει η σχέση μεταξύ ενός κατοικίδιου ζώου και του κηδεμόνα του και έγινε αφορμή για μια μεγάλη νομοθετική αλλαγή στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ένας σκύλος ζούσε για 10 χρόνια στο νεκροταφείο του Σάο Πάολο όπου ήταν ο τάφος του κηδεμόνα του. Ο σκύλος πήρε το παρατσούκλι Bob Coveiro, -coveiro σημαίνει «νεκροθάφτης» στα πορτογαλικά- και έφερνε παρηγοριά στους πενθούντες καθώς έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του νεκροταφείου μέχρι τον θάνατό του το 2021, όταν και θάφτηκε δίπλα στον κηδεμόνα του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στο Σάο Πάολο πήρε το όνομά του από τον σκύλο Bob Coveiro και δίνει τη δυνατότητα στα κατοικίδια να θάβονται δίπλα ακριβώς στους κηδεμόνες τους, αναγνωρίζοντας τον «συναισθηματικό δεσμό» μεταξύ των ζώων και των ανθρώπινων οικογενειών τους.

A whole new law because of a dog



This is huge and posted by BBC (15m followers)



Hachiko was similar and happened because of a law



This is so good



Bob Coveiro Law



CA - BuLhtuH4JWwGazwWmHizjQ9C9RvfGxE8um2e5NyKpump



Source - https://t.co/qWFnr2c2BN pic.twitter.com/Rs7Xgfk73Z — ִֶָ (@ord1nary_fella) February 12, 2026

Ένας από τους συντάκτες του νόμου, ο εκπρόσωπος του Σάο Πάολο Eduardo Nóbrega, έγραψε στα social media: «Αυτό που ξεκίνησε ως μια ιστορία αγάπης και αφοσίωσης έχει μετατραπεί σε δημόσια τάξη».

Ο Bob παρευρέθηκε στην κηδεία του κηδεμόνα του στο νεκροταφείο στο Ταμποάο ντα Σέρα και αρνήθηκε να φύγει στη συνέχεια, όπως ανέφεραν τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης - μάλιστα επέστρεψε στο νεκροταφείο όταν μέλη της οικογένειας προσπάθησαν να τον πάρουν σπίτι.

Τελικά του δόθηκε ένα πράσινο σπιτάκι για σκύλους, προκειμένου να ζήσει στο χώρο του κοιμητηρίου. Ήταν γνωστό ότι συνόδευε τις νεκρικές πομπές στο σημείο, όπου τελικά θάφτηκε με τον ιδιοκτήτη του, αφού χτυπήθηκε από όχημα το 2021.

«Το κατοικίδιο είναι κομμάτι της οικογένειας»

Το τοπικό φιλανθρωπικό ίδρυμα προστασίας των ζώων Patre, το οποίο ηγήθηκε μιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων για ένα άγαλμα στη μνήμη του, δήλωσε ότι ο Bob «κέρδισε τις καρδιές όλων όσων τον συνάντησαν».

«Οι άνθρωποι που ήταν λυπημένοι θάβοντας τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κατάφερναν να χαμογελάσουν όταν το μικρό σκυλί, που ήταν τρελός για τις μπάλες, προσπαθούσε να παίξει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ίδρυμα.

Ο Nóbrega δήλωσε για τον «Νόμο Bob Coveiro»: «Όποιος έχει χάσει ένα κατοικίδιο ξέρει: δεν είναι απλώς ένα ζώο. Είναι μια οικογένεια. Και αυτός ο νόμος αναγνωρίζει αυτόν τον δεσμό, φέρνοντας περισσότερο σεβασμό τη στιγμή του αποχαιρετισμού». «Η αγάπη δεν τελειώνει με το αντίο», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Αυτό σημαίνει ότι οι γάτες και τα σκυλιά μπορούν πλέον να ταφούν σε οικογενειακούς τάφους στο Σάο Πάπολο - το πιο πυκνοκατοικημένο διοικητικό τμήμα της Βραζιλίας - υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα υγειονομικά πρότυπα, με τις τοπικές τελετές να καθορίζουν τους κανόνες για να γίνει αυτό.

Η Βραζιλία έχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό κατοικίδιων ζώων στον κόσμο, με 160 εκατομμύρια ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με στοιχεία του Pet Brasil Institute.