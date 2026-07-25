Σαουδική Αραβία: Ακόμη ένα drone από την Υεμένη κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot

Για ακόμη μία φορά η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αεράμυνας , αντιμετωπίζοντας με επιτυχία διαδοχικές επιθέσεις που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην περιοχή Γιανμπού.

Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT ενεργοποιήθηκε αρχικά στις 07:15 (ώρα Ελλάδας), όταν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη με κατεύθυνση ενεργειακές εγκαταστάσεις στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν αργότερα μέσα στην ημέρα. Στις 11:10 οι ελληνικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV) που εισήλθε στον τομέα ευθύνης τους, ενώ στις 17:05 προχώρησαν στην αναχαίτιση ακόμη ενός drone που προερχόταν επίσης από την Υεμένη, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους Κανόνες Εμπλοκής.

Η αποστολή της ΕΛΔΥΣΑ

Η ελληνική πυροβολαρχία συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας και στην προστασία κρίσιμων ενεργειακών και στρατηγικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, παραμένοντας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε πιθανής απειλής.

Οι διαδοχικές επιτυχείς αναχαιτίσεις μέσα στην ίδια ημέρα αναδεικνύουν την επιχειρησιακή ικανότητα των ελληνικών πληρωμάτων, τα οποία εξακολουθούν να συμβάλλουν στην αεράμυνα της περιοχής στο πλαίσιο της διεθνούς αποστολής.