Σαουδική Αραβία: «Χειρουργική» η επιχείρηση των ελληνικών Patriot απέναντι στους Χούθι

Με ψυχραιμία, απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό της ελληνικής Πυροβολαρχίας Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία απέκρουσε το μπαράζ επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV), προστατεύοντας μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η απόδοση του ελληνικού προσωπικού ήταν υποδειγματική, με τα ποσοστά επιτυχίας να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα υψηλά, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπήρξε επικοινωνία της σαουδαραβικής πλευράς με το ΓΕΕΘΑ, κατά την οποία εκφράστηκαν θερμά συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό και την ικανότητα των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η περιοχή του Γιανμπού αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μέσω των εγκαταστάσεων της διακινείται περίπου το 60% των πετρελαϊκών εξαγωγών της χώρας. Στο Γιανμπού καταλήγει ο στρατηγικής σημασίας East–West Pipeline (Petroline), ο αγωγός που μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας έως την Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας στη χώρα να εξάγει πετρέλαιο χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τα Στενά του Ορμούζ, και αυτός είναι ο λόγος που η περιοχή θεωρείται στόχος υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Το μπαράζ επιθέσεων των Χούθι

Όπως έγινε γνωστό στις 07:15 το Σάββατο, 24 Ιουλίου (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) αντιμετώπισε με επιτυχία επίθεση που εκδηλώθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους από την περιοχή της Υεμένης, με στόχο την εγκατάσταση διυλιστηρίων.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 11:10, η ελληνική πυροβολαρχία προχώρησε, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροχήματος, ενώ στις 17:05 ακολούθησε η κατάρριψη ακόμη ενός UAV που επίσης προερχόταν από την Υεμένη.

Τι εκτιμούν στρατιωτικές πηγές

Στρατιωτικές πηγές μιλώντας στον FLASH υπογραμμίζουν πως το μπαράζ επιθέσεων σημειώθηκε λίγα εικοσιτετράωρα μετά από σφοδρά πλήγματα που είχαν δεχθεί θέσεις των Χούθι από τις σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις.

Εκτιμούν ότι η απάντηση των ανταρτών της Υεμένης ήρθε με συνδυασμένες επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροχημάτων, ενώ αναφέρουν ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μέρος του οπλοστασίου που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από τις τελευταίες προμήθειες του Ιράν προς τους Χούθι.

Οι ίδιες πηγές εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, εκτιμώντας ότι οι Χούθι βρίσκονται πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση μετά τα συνεχόμενα πλήγματα που έχουν δεχθεί το τελευταίο διάστημα, και προχωρούν σε επιθέσεις με τα εναπομείναντα αποθέματα του οπλοστασίου τους.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, με τον πρίγκιπα Khalid bin Salman, να εκφράζει τις ευχαριστίες του για την συμμετοχή της Ελληνικής Δύναμης στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες προκλήσεις ασφαλείας και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, παραμένοντας σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

