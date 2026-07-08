Σαρλίζ Θερόν: Από την τόπλες ανάρτηση στο λαμπερό κόκκινο χαλί της «Οδύσσειας»

Η Σαρλίζ Θερόν κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον λίγες ώρες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο, δημοσιεύοντας μια τολμηρή αλλά ιδιαίτερα καλαίσθητη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πόζαρε τόπλες, καλύπτοντας διακριτικά το στήθος της με τα χέρια της, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια και έντονο κόκκινο κραγιόν. Στη λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε να γράψει μόνο τον τίτλο της ταινίας, αφήνοντας την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

Charlize Theron, 50, shares her most daring snap to date as she poses topless before painting the town red in a striking scarlet gown at The Odyssey premiere afterparty https://t.co/tvSQLELEMO — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

Από το Instagram στο κόκκινο χαλί

Λίγες ώρες αργότερα, η Σαρλίζ Θερόν βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της «Οδύσσειας», όπου πραγματοποίησε μία από τις πιο κομψές εμφανίσεις της βραδιάς.

Η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Givenchy, την οποία συνδύασε με μακριά λευκά γάντια, μαύρες γόβες και διακριτικά κοσμήματα. Το φόρεμα, με το ψηλό σκίσιμο στο πόδι, τόνιζε τη διαχρονική αισθητική της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons του Χόλιγουντ.

Η Καλυψώ της «Οδύσσειας»

Στη νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, η Σαρλίζ Θερόν υποδύεται την Καλυψώ, τη μυθική νύμφη που κρατά τον Οδυσσέα στο νησί της για επτά χρόνια.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Αν Χάθαγουεϊ, η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλαντ, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Τζον Λεγκουιζάμο, ο Μπένι Σάφντι και ο Χιμές Πατέλ.

Η πρεμιέρα της «Οδύσσειας» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου, τόσο για τις πρώτες εντυπώσεις από την πολυαναμενόμενη ταινία όσο και για τις εμφανίσεις των πρωταγωνιστών της, με τη Σαρλίζ Θερόν να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση μέσα και έξω από το κόκκινο χαλί.