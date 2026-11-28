Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με τις βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε ολοένα και περισσότερες περιοχές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και θέτοντας τις αρμόδιες Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.

Μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που καταγράφηκαν την Παρασκευή (27/11) στη Θεσπρωτία και τη νότια Κέρκυρα, το σκηνικό του καιρού παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένο σήμερα, Σάββατο (28/11), ενώ οι μετεωρολογικές προγνώσεις προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση την Κυριακή (29/11).

Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων βρίσκονται το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά Ελλάδα, για τις οποίες έχει εκδοθεί προειδοποίηση Red Code. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στη δυτική Πελοπόννησο, ενώ από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας.

Η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της ένα εκτεταμένο αποτύπωμα καταστροφών, με πλημμυρισμένους δρόμους και κατοικίες, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και διακοπές ηλεκτροδότησης. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στα Σύβοτα και την Πλαταριά, ενώ στο Μεσολόγγι ενεργοποιήθηκε το 112, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Χειμωνιάτικο σκηνικό με θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διατηρήσει την έντασή του καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με μεγάλο μέρος της χώρας να βρίσκεται αντιμέτωπο με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του FLASH, Δημήτρη Παπαϊωάνου, σήμερα Σάββατο (28/11), ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων, οι οποίοι θα κινηθούν από τη Μαύρη Θάλασσα προς το βόρειο Αιγαίο, με τις ριπές τους να φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Ακόμη πιο δύσκολες αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες την Κυριακή, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ. Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, σηματοδοτώντας την επικράτηση ενός έντονα χειμωνιάτικου σκηνικού.

Παράλληλα, πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορεινές περιοχές, αλλά και στη Φλώρινα, με τον χειμώνα να κάνει αισθητή την παρουσία του σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Πού θα χιονίσει

Στην Αττική, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, εντάσσοντας και την πρωτεύουσα στο πεδίο επιρροής της κακοκαιρίας.

Την Κυριακή ο υδράργυρος θα σημειώσει σημαντική υποχώρηση, ενώ οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένεται να ντύσουν στα λευκά την Πάρνηθα.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ακόμη πιο αισθητή τη Δευτέρα, καθώς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου, διαμορφώνοντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις εξής περιοχές:

Ιόνιο, Ήπειρος και δυτική Στερεά Ελλάδα: Ισχύει κόκκινη προειδοποίηση (Red Code), λόγω των έντονων και δυνητικά επικίνδυνων φαινομένων.

Δυτική Πελοπόννησος: Έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Κεντρική Μακεδονία: Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Πιερία και τη Χαλκιδική, όπου ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ανατολική Θεσσαλία: Αναμένονται επίσης ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου.

Για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η ΕΜΥ προβλέπει νέο γύρο έντονων φαινομένων. Αρχικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα, καθώς και στην Εύβοια.

Σταδιακά, η κακοκαιρία θα κινηθεί προς την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο, επεκτείνοντας το πεδίο των έντονων βροχοπτώσεων.

Την ίδια ώρα, στις ανατολικές περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι ριπές θα αγγίξουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Στο έλεος της κακοκαιρίας Σύβοτα και Πλαταριά – Κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί στη Θεσπρωτία

Βαρύ είναι το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στη Θεσπρωτία, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου προκάλεσαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές.

Τα Σύβοτα και η Πλαταριά βρέθηκαν στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ προβλήματα από κατολισθήσεις καταγράφηκαν και στην περιοχή των Φιλιατών.

Η βροχόπτωση διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών κατέβηκαν από τις πλαγιές των βουνών, παρασύροντας πέτρες και χώματα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Ενδεικτική της έντασης των φαινομένων είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία δέχθηκε συνολικά 150 κλήσεις και πραγματοποίησε τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις άντλησης υδάτων. Παράλληλα, τρεις ηλικιωμένοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.

Στην Ηγουμενίτσα, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, με τους κατοίκους να δίνουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής μάχη με τα νερά και τις λάσπες, χρησιμοποιώντας φτυάρια και κουβάδες για να περιορίσουν τις ζημιές.

Στο πεδίο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και μηχανήματα του δήμου, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο και να διασφαλίσουν την κυκλοφορία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δημοτική Αρχή ζήτησε την κήρυξη του Δήμου Ηγουμενίτσας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η διαδικασία καταγραφής των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συναγερμός του 112 στο Μεσολόγγι – Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην Αιτωλοακαρνανία, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται σε περιοχές του Μεσολογγίου, του Λεσσινίου και του Αιτωλικού.

Στην περιοχή Νεοχώρι Μεσολογγίου, δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους εξαιτίας της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Για τον απεγκλωβισμό τους κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τους προσεγγίσουν και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια σε κατάλληλο σημείο.

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112. Ειδικότερα, στις 14:45 της Παρασκευής εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους του Δήμου Μεσολογγίου, με σαφή σύσταση να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου #Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/xEOeeBlZ8N…@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 27, 2026

Κατολισθήσεις, πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στους δρόμους στην Κέρκυρα

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση και στη νότια Κέρκυρα, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις άφησαν πίσω τους πλημμυρισμένες περιοχές, κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και σημαντικές δυσχέρειες στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών, τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 190 χιλιοστά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στις συγκοινωνίες και σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων, ενώ μία γυναίκα απομακρύνθηκε προληπτικά από την περιοχή. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Τα στοιχεία από ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (PWS) είναι ενδεικτικά της έντασης των φαινομένων. Στον Χλωμό καταγράφηκαν 197,6 χιλιοστά βροχής, ενώ στο Περιβόλι το ύψος του νερού έφτασε τα 192,8 χιλιοστά. Στη Θεσπρωτία, ο σταθμός στη Γρίκα κατέγραψε 141,99 χιλιοστά, με την ένταση της βροχόπτωσης να διατηρείται στα 15 χιλιοστά ανά ώρα.

Το φαινόμενο αποδίδεται στον σχηματισμό ενός «τροφοδοτούμενου φουγάρου» πάνω από την Κέρκυρα, το οποίο συνέβαλε στη διατήρηση των έντονων βροχοπτώσεων.

Στη Λευκίμμη, η στάθμη του ποταμού ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας στο ύψος του κρηπιδώματος, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν σε τμήματα του οδοστρώματος.

Παράλληλα, πτώση βράχου αναφέρθηκε στην περιοχή Καρουμπάτικα, ενώ καταγράφηκαν και πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στις περιοχές Καρουμπάτικα, Άη Γόρδη, Επισκοπιανά, Πετριτή, Βιταλάδες, Δραγωτικά και Μικρό Νησί, όπου σημειώθηκαν καταπτώσεις τμημάτων του δρόμου, πτώσεις βράχων και συσσώρευση φερτών υλικών, επιβαρύνοντας σημαντικά την κυκλοφορία.