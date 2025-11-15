«Σαρώνει» την Πορτογαλία η καταιγίδα «Κλαούντια»: 3 νεκροί - Εκτεταμένες πλημμύρες σε Ουαλία, Αγγλία

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί σε Πορτογαλία, Ισπανία και πλέον στη Βρετανία η καταιγίδα «Κλαούντια», η οποία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και έχει αφήσει πίσω της δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.

Τρία θύματα και δεκάδες τραυματίες στην Πορτογαλία

Η καταιγίδα πλήττει εδώ και ημέρες μεγάλο μέρος της Πορτογαλίας, με τα ακραία φαινόμενα να εντείνονται σήμερα Σάββατο (15/11). Στην τουριστική Αλμπουφέιρα, ανεμοστρόβιλος σάρωσε περιοχή κάμπινγκ, προκαλώντας μεγάλες ζημιές και αναποδογυρίζοντας τροχόσπιτα. Μία 85χρονη Βρετανίδα έχασε τη ζωή της, ενώ 28 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Λίγο νωρίτερα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του κοντά στη Λισαβώνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές της προηγούμενης νύχτας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έχει θέσει σε «πορτοκαλί συναγερμό» ολόκληρο το Αλγκάρβε και τις περιοχές Μπέζα και Σετούμπαλ, προειδοποιώντας για νέα κύματα ισχυρών ανέμων και έντονων βροχοπτώσεων.

Η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε πως από την Τετάρτη έχουν καταγραφεί πάνω από 3.300 περιστατικά, με πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές να σημειώνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Η «Κλαούντια» επεκτείνεται στη Βρετανία – Εκκενώσεις σε Ουαλία και Αγγλία

Η καταιγίδα άρχισε σήμερα να χτυπά και τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη νοτιοανατολική Ουαλία, η πόλη Μόνμουθ και οι γύρω περιοχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρές πλημμύρες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι υπηρεσίες διάσωσης προχωρούν σε εκκενώσεις κατοικιών, διασώσεις και ελέγχους ευαλωτων πολιτών, ενώ αεροφωτογραφίες δείχνουν ολόκληρες συνοικίες βυθισμένες στο νερό μετά την υπερχείλιση τοπικού ποταμού.

Η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας έχει εκδώσει δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις ισχύουν και σε πολλές περιοχές της Αγγλίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.