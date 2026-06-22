Σαρώνει το κύμα καύσωνα την Ευρώπη: 3 νεκροί στη Γαλλία, κλείνουν σχολεία- Ρεκόρ σε Ισπανία, Ιταλία

Φονικό είναι το κύμα καύσωνα που σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Ευρώπης, με τρεις ανθρώπους στη Γαλλία να χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη.

Σχεδόν 2.700 γαλλικά σχολεία επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, καθώς οι Αρχές σε όλη την Ευρώπη εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κύμα καύσωνα.

Οι θερμοκρασίες στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, προβλεπόταν να υπερβούν σήμερα τους 42 βαθμούς Κελσίου και η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι για 49 διοικητικές περιφέρειες έχει εκδοθεί για σήμερα κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα.

Reuters

«Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.

Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#canicule pic.twitter.com/qD6TVOp5PM — Luc Auffret (@LucAuffret) June 21, 2026

Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη Χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να αναμένεται να φθάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου γι’ αυτή την εποχή του χρόνου, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

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«Βλέπουμε θερμοκρασίες από 5 ως 10 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό γι’ αυτή την εποχή του χρόνου και σε μερικές βόρειες περιοχές ακόμα και περισσότερο από 10 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο», λέει ο Ρουμπέν ντελ Κάμπο, εκπρόσωπος της Aemet.

Μικρή είναι η ανακούφιση τη νύχτα σε ορισμένα τμήματα της Ισπανίας, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 25 ή ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε μέρη όπως η νοτιοδυτική επαρχία Αλμέρια, ανακοίνωσε η Aemet.

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Στην Ευρώπη η λιγότερο φυσιολογική ζέστη σε παγκόσμιο επίπεδο

Η Ευρώπη είναι σήμερα η ήπειρος όπου οι θερμοκρασίες απέχουν περισσότερο από το φυσιολογικό, με μέση υψηλή θερμοκρασία τους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από το σύνηθες για την περίοδο από το 1961 ως το 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, ένα ψηφιακό εργαλείο του πρακτορείου Reuters για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Συγκριτικά, η Ασία και η Βόρεια Αμερική βρίσκονται 2 βαθμούς Κελσίου και 1,3 βαθμό Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό.

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Καταφύγια άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από τη ζέστη. Πουλιά, όπως πετροχελίδονα, χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια, τα οποία φτιάχνουν τις φωλιές τους στα γείσα των σκεπών των σπιτιών, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες, λέει o Ρομέν ντε Γέγκερ, βιολόγος και ιδρυτής του CREAVES ενός καταφυγίου για άγρια ζώα στο Τεμπλού του Βελγίου.

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«Η θερμοκρασία στις στέγες μπορεί μερικές φορές να φθάσει τους 50, ακόμα και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Έτσι προτιμούν να πηδήσουν αντί να πεθάνουν και κυριολεκτικά να ψηθούν στις φωλιές τους», είπε ο ντε Γέγκερ στο Ρόιτερς, προσθέτοντας ότι το καταφύγιο έχει δεχθεί τις τρεις τελευταίες ημέρες 150 ζώα.

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Τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιουλίου ο καύσωνας στην Ιταλία

Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η μεγάλη ζέστη πρόκειται να συνεχίσει να πλήττει την χώρα τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

Όπως γράφει ο Τύπος, πρόκειται για θερμοκρασίες μέχρι και κατά δέκα βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο του τελευταίου δεκαήμερου του Ιουνίου. Στα μέσα της εβδομάδας το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς σε περιοχές, όπως το νησί της Σαρδηνίας, η Λομβαρδία και η Εμίλια Ρομάνια, αλλά και στην ενδοχώρα της κεντρικής Ιταλίας.

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Την νύχτα το ποσοστό υγρασίας παραμένει πολύ υψηλό και οι δημοτικές αρχές των διαφόρων πόλεων της χώρας έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο λίστα με πάρκα και κλιματιζόμενους κλειστούς χώρους, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν λίγη δροσιά, νερό και σκιά.

Λόγω του καύσωνα, τέλος, έχει μειωθεί αισθητά και η στάθμη του Πάδου, του μεγαλύτερου ποταμού της Ιταλίας, ο οποίος σε πολλά του σημεία, τις ημέρες αυτές έχει σχεδόν στερέψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ