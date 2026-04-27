«Σαρώνουν» οι τραυματισμοί εν όψει Μουντιάλ - Αυτές είναι οι σημαντικότερες απουσίες

Το Μουντιάλ 2026 πλησιάζει και θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και στο Μεξικό σε συνολικά 16 πόλεις. Όσες εθνικές ομάδες κατάφεραν να προκριθούν σε αυτό, ήδη ανυπομονούν για την συμμετοχή τους. Ωστόσο, πολλές από αυτές δεν θα έχουν στην κατοχή τους σημαντικά «γρανάζια» και ίσως αυτές οι απώλειες να τους στοιχίσουν.

Το πλήθος των παικτών που θα χάσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ξεφύγει και στην λίστα αυτή υπάρχουν πολλά γνωστά ονόματα, όπως ο Ροντρίγκο και ο Μιλιτάο της Ρεάλ Μαδρίτης ή ο Εκιτίκε της Λίβερπουλ και ο Σίμονς της Τότεναμ.

Ακόμα δύο ονόματα που έχουν απασχολήσει την δημοσιότητα, καθώς υπάρχει πιθανότητα να χάσουν την μεγαλύτερη διεθνή ποδοσφαιρική διοργάνωση είναι εκείνα του Εμπαπέ και του Γιαμάλ.

Ο Γάλλος επιθετικός μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον οπίσθιο μηριαίο αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν για την ομάδα της Μαδρίτης, αλλά αν όλα πάνε καλά θα αγωνιστεί κανονικά για την εθνική του ομάδα το καλοκαίρι. Το ίδιο ισχύει και για τον νεαρό σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, ο οποίοςυπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο μηριαίοκαι ελπίζει να μην είναι κάτι χειρότερο, ώστε να ταξιδέψει με την Ισπανία στο φετινό Μουντιάλ.