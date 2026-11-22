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Το «The Voice» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της τηλεθέασης το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Το μουσικό talent show του ΣΚΑΪ σημείωσε 17,3% στο δυναμικό κοινό και 25,2% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω του τα υπόλοιπα προγράμματα της prime time.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση

Στο δυναμικό κοινό, τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Μάρκος Σεφερλής με το «Markos by Night», σημειώνοντας 10,8%, ενώ ακολούθησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «The RoadShow» και 9,5%.

Στο γενικό σύνολο, ωστόσο, η σειρά αντιστράφηκε. Το «The RoadShow» πέρασε δεύτερο με 11,3%, αφήνοντας το «Markos by Night» στην τρίτη θέση με 11,2%, διαφορά μόλις 0,1 ποσοστιαίας μονάδας.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Δυναμικό κοινό

The Voice – 17,3%

Markos by Night – 10,8%

The RoadShow – 9,5%

Παρέα – 1,6%

Γενικό σύνολο

The Voice – 25,2%

The RoadShow – 11,3%

Markos by Night – 11,2%