Σαρωτικό χτύπημα των ΗΠΑ: «Καταστρέψαμε όλα τα ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν»

Την καταστροφή όλων των πλοίων του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, μέσω δήλωσης της United States Central Command στο Χ.

«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

«Αυτές οι μέρες τελείωσαν»

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί και επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία στον Κόλπο του Ομάν εδώ και δεκαετίες», με την αμερικανική διοίκηση να τονίζει: «Αυτές οι μέρες τελείωσαν».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στην περιοχή, με τις εξελίξεις να προκαλούν διεθνή ανησυχία για τη σταθερότητα στον Περσικό Κόλπο.