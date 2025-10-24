«Σας ευχαριστούμε που δεν μας υποστηρίξατε»: Επική «κατσάδα» ιδιοκτήτη εστιατορίου στους ντόπιους

Το Don Ciccio στην Hampstead Lane του Λονδίνου έκλεισε μετά από έξι χρόνια που σέρβιρε πίτσες 18 λιρών και πιάτα ζυμαρικών 26 λιρών σε εύπορους κατοίκους της περιοχής, με τον Ιταλό ιδιοκτήτη να επιφυλάσσει μια «επίθεση» στους ντόπιους που «ποτέ δεν μας υποστήριξαν, ούτε μία φορά».

Όπως γράφει η Daily Mail, ο Marco Claudio Valente, ο οποίος εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός πριν ανοίξει το εστιατόριο το 2019, έγραψε σε ανάρτηση στον ιστότοπο του Don Ciccio ότι δεν φταίνε για το λουκέτο «το κακό φαγητό, οι κακές κριτικές ή η κακή τύχη» αλλά μάλλον «η απόλυτη αδιαφορία των γειτόνων μας».



Παρά το γεγονός ότι το εστιατόριο ανακηρύχθηκε Traveller's Choice στο Tripadvisor μεταξύ 2023 και 2025 και έλαβε βαθμολογία 4,7 από 5 αστέρια στο Google, αυτό δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει την επιχείρηση ανοιχτή.



Κατηγόρησε επίσης την The Highgate Society, μια οργάνωση κοινοτικών εκδηλώσεων, ότι δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στα αιτήματα για συνεργασία και επέκρινε όσους παραγγέλνουν φαγητό από αλλού, αφήνοντας το προσωπικό του «ταπεινωμένο» από το άδειο μαγαζί.



«Κλείσαμε λόγω έλλειψης πελατών», ανέφερε η οργισμένη δήλωση. «Σε όσους ζούσαν λίγα μέτρα μακριά, αλλά παραγγέλνανε φαγητό από αλλού, σας ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σας. Σε όσους εξυπηρετήσαμε κατά τη διάρκεια του lockdown, όταν ήμασταν το μόνο εστιατόριο που λειτουργούσε, σας ευχαριστούμε που δεν μας επισκεφθήκατε ούτε μία φορά μετά το τέλος της πανδημίας».



Ένα άλλο καυστικό σχόλιο έγραφε: «Σε όσους είπαν, το 2019, «θα κλείσουν μέσα σε τρεις μήνες» - συγχαρητήρια! Λάθος μόνο πέντε χρόνια και εννέα μήνες».



«Είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτή τη χώρα και, ως φιλοξενούμενοι, δεν θα παραπονεθούμε. Θα πούμε απλά: addio. Και τώρα, με ευγνωμοσύνη.



Στο προσωπικό μας – τον Ρομπέρτο, τον Ντιέγκο, τον Ντανιέλε, τους πολλούς σερβιτόρους και σεφ που ήρθαν και έφυγαν – σας ευχαριστούμε για το πάθος σας και για την υπομονή σας να αντέχετε την ταπείνωση με άδειο εστιατόριο.



Στους πιστούς πελάτες μας - θα μας λείψετε. Ίσως κάποια μέρα να ξανασυναντηθούμε, στην Ιταλία».

Το Don Ciccio, που πήρε το όνομά του από έναν χαρακτήρα της ταινίας «Ο Νονός», βρισκόταν σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Hampstead Heath - μια από τις πιο πλούσιες περιοχές του βόρειου Λονδίνου, όπου η μέση τιμή των ακινήτων πλησιάζει το 1 εκατομμύριο λίρες.