«Σας περιμένουμε»: Η απάντηση του Ιράν στον Τραμπ που συγκεντρώνει στρατό για χερσαία επίθεση

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι ΗΠΑ έχουν χιλιάδες στρατιώτες σε θέση αναμονής.

Χθες Σάββατο (28/3) έφτασαν 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, ενώ κι άλλοι σπεύδουν στην περιοχή από βάσεις στις ΗΠΑ.

Συνολικά, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, περίπου 17.000 στρατιώτες θα είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για χερσαία επίθεση, για την οποία ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει αν θα την πραγματοποιήσει, αφού φαίνεται πως θέλει να δώσει ένα περιθώριο στο Ιράν να απαντήσει στο σχέδιο 15 σημείων του.

Η Τεχεράνη έχει απορρίψει το σχέδιο και έχει στείλει ένα άλλο, 5 σημείων, το οποίο επίσης δεν έχει απαντηθεί.

Ιράν σε ΗΠΑ: «Σας περιμένουμε...»

Την ίδια ώρα, και το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει περιοχές του Κόλπου, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τους... περιμένουν.

«Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις περιμένουν την άφιξη των χερσαίων αμερικανικών δυνάμεων για να τιμωρήσουν και αυτούς και τους περιφερειακούς εταίρους των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Ο Γκαλιμπάφ, που ήταν στόχος του Ισραήλ, κατηγόρησε για υποκρισία τις ΗΠΑ καθώς «μιλούν δημόσια για διαπραγματεύσεις, αλλά προετοιμάζουν μυστικά μια χερσαία επίθεση».

Iran’s Parliament Speaker Ghalibaf:



The enemy openly sends messages of negotiation and dialogue, while covertly planning a ground invasion.



Unaware that our men are waiting for American troops to enter on the ground so they can set them ablaze and punish their regional… pic.twitter.com/UosfF8FvkD — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026

Προειδοποίηση της ΕΕ για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω Χούθι

Η ναυτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, EUNAVFOR ASPIDES, ανακοίνωσε, από την πλευρά της, ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, κάνοντας λόγο για ενισχυμένη υποστήριξη των Χούθι προς το Ιράν.

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X, η αποστολή εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, καλώντας τα πλοία να εγγράφονται και να ζητούν υποστήριξη μέσω των διαθέσιμων καναλιών θαλάσσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι δυνάμεις της παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και επιφυλακή στην περιοχή επιχειρήσεων, συνεχίζοντας την αποστολή τους για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας και τη διασφάλιση της ελευθερίας κίνησης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν στο νότιο Ισραήλ

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ιράν εκτόξευσε τρεις πυραύλους προς το νότιο Ισραήλ, με τους δύο να αναχαιτίζονται και τον τρίτο να πέφτει σε ανοιχτή περιοχή, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Israel Broadcasting Authority, η επίθεση αποτελεί μέρος μιας νέας κλιμάκωσης, ενώ ξεχωριστή αναφορά από ισραηλινό ραδιόφωνο σημειώνει ότι οι σειρήνες ήχησαν περίπου 40 φορές μέσα σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν πυραύλους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν η τέταρτη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ από τα μεσάνυχτα, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ένταση και την αυξημένη συχνότητα των επιθέσεων.