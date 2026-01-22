Σάσα Μπάστα: «Στέλνω πονηρά μηνύματα και πονηρές φωτογραφίες στον σύζυγό μου και τον ξαφνιάζω»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day έκανε η Σάσα Μπάστα και αναφέρθηκε στις αισθητικές επεμβάσεις. Όπως αποκάλυψε τα τελευταία χρόνια δεν κάνει και εξήγησε τον λόγο. «Έχω να κάνω μπότοξ δύο χρόνια. Έχω πάθει βελονοφοβία, τα έχω πάθει όλα. Είμαι σε μια άρνηση στο να κάνω οτιδήποτε»

«Αυτό, που τα τελευταία χρόνια με χωρίζουν κάθε εβδομάδα είναι κουραστικό. Πρέπει να σταματήσει. Το κάθε παραμύθι τους με τρελαίνει, με εξοργίζει» είπε σε άλλο σημείο των δηλώσεών της μιλώντας για τα δημοσιεύματα και τις φήμες ότι χωρίζει με τον σύζυγό της.

Μάλιστα όχι μόνο δεν χωρίζει, αλλά όπως παραδέχθηκε προσπαθεί να κρατά ζωντανή τη φλόγα του έρωτά τους. «Στέλνω πονηρά μηνύματα και πονηρές φωτογραφίες και μ’ αρέσει κιόλας να τον ξαφνιάζω εκεί που δεν το περιμένει, ξέρεις, σε μεγάλη παρέα, «γεια σου, πάρ’ τη φωτογραφία και δεν μπορώ να κάνω και τίποτα», είπε με χιουμοριστική διάθεση, τονίζοντας ότι όλα τα ζευγάρια κατά καιρούς περνούν κρίση στην σχέση τους.

Σε παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει απαντώντας για ακόμα μια φορά στις φήμες χωρισμού είχε πει: «Αυτό έχει καταντήσει λίγο κωμωδία, ότι με χωρίζουν συνέχεια. Δεν βγαίνω να απαντήσω, αλλά επειδή δεν είμαι μόνη μου σε αυτόν τον γάμο και πλέον έχω και ένα παιδί αναγκάζομαι πλέον να βγαίνω να τα διαψεύδω, γιατί είμαστε μια χαρά. Από το πουθενά γίνεται όλο αυτό και πρέπει να βγαίνουμε να το λέμε, όχι για εμάς, αλλά και για αυτόν τον άνθρωπο, που έχει μια οικογένεια. Έχουμε ένα παιδί και φοβόμαστε τι θα ακούσει και στο σχολείο».