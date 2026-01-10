Σάσα Βεζένκοφ: Αναδείχθηκε MVP της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού οδήγησε την ομάδα του Πειραιά στη νίκη με 95-80 επί της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ.



Ο Βεζένκοφ τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ επιδόσεις που του έδωσαν 35 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης. Είναι η τρίτη φορά φέτος που ο Σάσα Βεζένκοβ αναδεικνύεται κορυφαίος παίκτης της αγωνιστικής.

At the site of his career high last year, Sasha Vezenkov was elite again, earning Round MVP honors 😤



‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/9IQGkkFmc2 — EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2026

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει κατακτήσει το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της αγωνιστικής 17 φορές στην ιστορία της EuroLeague. Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού είναι μόνος δεύτερος στη σχετική λίστα αφού ξεπέρασε τον Νάντο Ντε Κολό που έχει πάρει το βραβείο 16 φορές. Ο Βεζένκοφ βρίσκεται στο κυνήγι του Σέιν Λάρκιν που έχει αναδεχθεί 19 φορές κορυφαίος παίκτης της αγωνιστικής.

Ο 30χρονος άσος έχει αναδειχθεί MVP στην κανονική διάρκεια της EuroLeague το 2023 ενώ την ίδια χρονιά είχε πάρει και το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης τρεις φορές, ενώ την περασμένη αγωνιστική σεζόν έλαβε το βραβείο του MVP των playoffs.