Σάσα Βικέρι: Η σέξι τενίστρια που αφήνει σιγά σιγά τα κορτ για να επικεντρωθεί στο OnlyFans

Η Σασα Βίκερι εντυπωσιάζει τελευταία και όχι για την αγωνιστική της εικόνα, αλλά για την διαδικτυακή. Η Αμερικάνα τενίστρια βρίσκεται αρκετό διάστημα εκτός γηπέδων και φαίνεται ότι έχει θέσει άλλες προτεραιότητες πλέον.

Η 29χρονη έχει πέσει θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και αυτό γιατί έχει περιορίσει αισθητά τη συμμετοχή της σε επαγγελματικά τουρνουά, με την τελευταία της παρουσία σε επίσημες διοργανώσεις υψηλού επιπέδου καταγράφεται πριν από αρκετούς μήνες. Η Βίκερι όλους αυτούς τους μήνες που είναι εκτός τένις, φαίνεται να δίνει βαρύτητα στα social media καθώς προβάλει αρκετά τον εαυτό της σε σέξι φωτογραφίες και σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις της, έχει στραφεί και σε πλατφόρμες συνδρομητικού περιεχομένου (OnlyFans) καθώς αναφέρει πως τα χρήματα που λαμβάνει από εκεί είναι κατά πολύ περισσότερα σε σύγκριση με τα κέρδη από τα χαμηλότερου επιπέδου τουρνουά.

Όπως έχει δηλώσει παλαιότερα οι διαφορές του επαγγελματικού τένις εκτός του κορυφαίου επιπέδου με άλλες πηγές εισοδήματος όπως οι συγκεκριμένες πλατφόρμες είναι εντυπωσιακά μεγάλες, γεγονός που την έκανε να σκέφτεται σοβαρά να αλλάξει καριέρα.

Το παράδειγμα της Αμερικανίδας φέρνει στην επιφάνεια το θέμα πληρωμών σε αθλητές και αθλήτριες που δεν αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο και δημιουργεί ξανά μια μεγάλη κουβέντα αναφορικά με το πόσο εύκολο είναι αυτοί οι αθλητές να έχουν μια σταθερή επαγγελματική καριέρα χωρίς παράλληλες δραστηριότητες.