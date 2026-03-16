Σάττι: «Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος ντρεπόμουν όταν ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο»

Καλεσμένη στην εκδήλωση Women's Forum, η οποία αφορούσε στα στερεότυπα ήταν η Μαρίνα Σάττι και είπε μεταξύ άλλων για την ντροπή που αισθανόταν όταν ξεκίνησε να τραγουδά αλλά και γιατί ντρεπόταν όταν ο μπαμπάς της πήγαινε να την πάρει από το φροντιστήριο.

«Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος και ήταν από το Σουδάν, ντρεπόμουν όταν ήμουν μικρή και ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο. Δεν ήξερα πώς θα το πάρουν οι συμμαθητές μου και φοβόμουν».

Και συνέχισε: «Ντρεπόμουν για πολλά χρόνια να πω ότι είμαι τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό, επειδή είμαι από χωριό;».

Η τραγουδίστρια επεσήμανε γιατί δεν την βλέπουμε σε νυχτερινά μαγαζιά: «Δεν λέω κάτι για όποιον το κάνει, αλλά εμένα δεν μου ταιριάζει. Δεν μπορώ να κάνω νύχτα, βραδινά μαγαζιά».

«Παντού στη ζωή υπάρχουν στερεότυπα. Αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, κάπως αντιδρούσε το σώμα μου σε αυτό. Μεγαλώνοντας προσπαθώ να συγκεντρώνομαι σε αυτό που νιώθω και αυτό που εγώ πιστεύω» συμπλήρωσε.