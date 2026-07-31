«Σχεδίασε αφαίμαξη της Κ.Ο.»: ΣΥΡΙΖΑ - Τσίπρας, το διαζύγιο «πέρασε» από την απογοήτευση στον θυμό

Στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί θυμός. Για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θεωρούν ως «εκείνον που σχεδίασε τη διάλυση του κόμματος και την σταδιακή αφαίμαξη της κοινοβουλευτικής ομάδος». Στους χαρακτηρισμούς αυτούς, συμφωνούν άπαντες. Είναι, μάλιστα, τέτοιο το αρνητικό κλίμα που έχει αποφασιστεί να απαντούν δημοσίως σε κάθε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Χαρακτηριστικό του «κλίματος της οργής» που επικρατεί είναι το γεγονός πως σε κάθε δημόσια δήλωση και συνέντευξη των στελεχών του κόμματος, επισημαίνεται ο «καθοριστικός ρόλος Τσίπρα» ενώ πολλοί, ακόμη και σήμερα του χρεώνουν την αποχώρηση του εκ του κοινοβουλίου και το συνδυάζουν με όλα όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα.

Στην παρατήρηση του FLASH περί «μικρών εμφυλίων εντός της αριστεράς», η απάντηση επιφανούς στελέχους ήταν πως «αδυνατώ να πιστέψω την αθωότητα του». Αφήνοντας έστω και ένα παράθυρο ανοιχτό, περί «αθωότητας»…

Αξίζει να σημειωθεί , πάντως, πως καθημερινώς στην Κουμουνδούρου, επικρατεί οργανωτικός πυρετός. Στελέχη του κόμματος επικοινωνούν με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να διασταυρώσουν την παραμονή τους, στο κόμμα. Υποστηρίζεται πως μέχρι στιγμής ένα μεγάλο μέρος των 70 χιλιάδων μελών, δηλώνει τη διάθεση του να παραμείνει. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν τα αρμόδια στελέχη.

Όλα για τη ΔΕΘ

Στον αντίποδα, στην Αμαλίας πιστεύουν ότι η «έκπληξη» Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο σύνολο του πολιτικού γίγνεσθαι. Το κυβερνών κόμμα, έχει ξεκινήσει, τη σφοδρή επίθεση με επίκεντρο τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ, απειλούμενο, να «κολλήσει» στην τρίτη θέση, ζητά να μάθει τους χρηματοδότες της ΕΛΑΣ. Σύσσωμη η αριστερά επιτίθεται, σχεδόν, σε κάθε ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Λ. Αμαλίας έχει αποφασίσει να… απέχει των επιθέσεων ή τουλάχιστον να μην αντιδρά «προσώρας», όπως σημειώνουν στελέχη του κόμματος. «Δεν είναι ενοχή. Είναι αδιαφορία. Άλλο είναι ο στόχος και όχι οι μικροί εμφύλιοι και εντός της προεκλογικής περιόδου», ήταν η απάντηση στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στην απορία του FLASH, για τη πολιτική σιωπή στις επιθέσεις.

Στην ΕΛΑΣ, αυτή την περίοδο επικρατεί οργανωτικός σχεδιασμός. Ολοκλήρωση των προτάσεων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) , σχηματισμός των υπευθύνων ανά περιφέρεια, προετοιμασία για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, περί τα τέλη Αυγούστου, ο Αλέξης Τσίπρας, θα έχει ολοκληρώσει σχεδόν το 50% των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη, θα έχει δημοσιευθεί το πρώτο κύμα των υποψηφίων βουλευτών. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται και υποψήφιοι της Αθήνας, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Σε αυτό το πρώτο στάδιο δεν θα υπάρχουν ονόματα παλαιών βουλευτών. Εκτός, ενδεχομένως ελαχίστων εξαιρέσεων. Η ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, θα πραγματοποιηθεί αργότερα του Σεπτεμβρίου. Σε συνθήκες μεγαλύτερης πολιτικής ηρεμίας καθώς ουδείς, πλέον διακρίνει φθινοπωρινές εκλογές.

Εξάλλου, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμη και την περίοδο της έντονης φημολογίας για «φθινοπωρινό εκλογικό σχεδιασμό», εξέφραζε τις αντιρρήσεις του και θεωρούσε πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους.

Το ζητούμενο για την ΕΛΑΣ, επί του παρόντος δεν εδράζεται σε πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά στην μονομέτωπη επιθετική πολιτική στην κυβέρνηση. Ακόμη και αν κάποιες θέσεις του κόμματος,,προκαλούν αντιδράσεις και αρνητικές κριτικές. Το επίδικο στην παρούσα φάση, «είναι το πολιτικό πρόγραμμα που θα κερδίσει την εκτίμηση των πολιτών και θα προκαλέσει την αλλαγή πολιτικής», σημείωνε δηκτικά στέλεχος της ΕΛΑΣ.

Κοντολογίς οι δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου να ενισχύσουν με αυξημένο ποσοστό τον «νέο δικομματισμό».

