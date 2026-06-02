Σχέδιο νόμου-«ανάσα» 800 εκατ. ευρώ: Όλο το πακέτο για συντάξεις, επιστροφές ενοικίων, οικογένειες

Ένα εκτεταμένο πλέγμα κοινωνικών και οικονομικών παρεμβάσεων, συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνει το νέο Σχέδιο Νόμου της κυβέρνησης.

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός εστιάζει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, την ανακούφιση των συνταξιούχων του Δημοσίου, αλλά και τη δραστική αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και του ιδιωτικού χρέους.

Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και τις ευάλωτες ομάδες



Το νομοσχέδιο επιλύει χρόνια ζητήματα αναπροσαρμογής των συντάξεων, με βάση τους νέους μισθολογικούς νόμους, για τους στρατιωτικούς και τις κατηγορίες που εξομοιώνονται με αυτούς και υπάγονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οι παθόντες εν υπηρεσία, όσοι λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και οι πολεμικοί συνταξιούχοι.

Παράλληλα, θεσπίζονται μόνιμες και έκτακτες ενισχύσεις:

Αύξηση του Νοεμβριανού επιδόματος: Η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτους αυξάνεται στα 300 ευρώ (από 250 ευρώ), με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους.

Σύνταξη χηρείας: Το επίδομα των 300 ευρώ θα χορηγείται πλέον από την ηλικία των 60 ετών (αντί για 65) σε όσους λαμβάνουν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη σύνταξη.

«Ζεστό χρήμα» για οικογένειες με παιδιά και αγρότες



Με στόχο τη στήριξη της οικογένειας, θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί η πλειονότητα των γονέων.

Για τον αγροτικό κόσμο προβλέπονται σημαντικές ελαφρύνσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης:

Καθιερώνεται η απευθείας έκπτωση στην αντλία για το αγροτικό πετρέλαιο (απαλλαγή από τον ΕΦΚ) μέσω ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Επεκτείνεται το χαμηλό κόστος ρεύματος του Τιμολογίου ΓΑΙΑ και στους νέους αγρότες.

Στεγαστικές παρεμβάσεις: Επιστροφές ενοικίων και «μπλόκο» στο Airbnb



Στο πεδίο της στέγασης, το Υπουργείο προχωρά σε δυναμικές παρεμβάσεις τόσο για την ελάφρυνση των μισθωτών όσο και για τη ρύθμιση της αγοράς:

Επιστροφή ενοικίου: Διευρύνονται τα κριτήρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, καλύπτοντας πλέον το 85% των μισθωτών.

Διπλή επιστροφή στην περιφέρεια: Γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια θα λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Φρένο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Απαγορεύεται πλέον η έκδοση νέων αδειών Airbnb στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (Build to Rent): Θεσπίζονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις που θα αυξήσουν την προσφορά έτοιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Ανάσα για το ιδιωτικό χρέος και 72 δόσεις



Μεγάλες είναι οι διευκολύνσεις και για τους οφειλέτες, καθώς ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός γίνεται πιο προσβάσιμος, με το ελάχιστο όριο οφειλής να πέφτει στις 5.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων ακινήτων του οφειλέτη.

Παράλληλα, θεσπίζεται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για χρέη που είχαν μείνει αρύθμιστα μέχρι το τέλος του 2023, ενώ δίνεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με την προκαταβολή του 25% της οφειλής και τη ρύθμιση του υπολοίπου.

Μισθολογικές διορθώσεις στο Δημόσιο



Το νομοσχέδιο κλείνει μια σειρά από εκκρεμότητες στο Δημόσιο Τομέα. Μεταξύ άλλων, ενοποιείται το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, επιλύονται ζητήματα προσωπικής διαφοράς για νέους υπαλλήλους, ρυθμίζεται η μισθολογική ωρίμανση δικαστικών λειτουργών που δεν προάγονται λόγω έλλειψης κενών θέσεων, ενώ επανακαθορίζονται (μετά από μια δεκαετία) οι αμοιβές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος με την κατάργηση πρόσθετων παροχών.