Σχεδόν 7 στα 10 παιδιά γεννιούνται με καισαρική στην Ελλάδα - Από τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως

Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καισαρικών τομών διεθνώς, με σχεδόν επτά στα δέκα παιδιά να γεννιούνται με καισαρική, ποσοστό που απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα στοιχεία παρουσίασε στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 Μυστικά Υγείας» η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας Ελλάδος, υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μαιών Πατρών, Κωνσταντίνα Νούσια.

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως

Σύμφωνα με την κ. Νούσια, το 67% των γεννήσεων στην Ελλάδα πραγματοποιείται με καισαρική τομή, όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 15% και 30%.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, στοιχεία του 2023 δείχνουν ότι σε ορισμένα επαρχιακά νοσοκομεία το ποσοστό των καισαρικών φτάνει ακόμη και το 84%.

Επικαλούμενη επιστημονικές μελέτες, υποστήριξε ακόμη ότι τα παιδιά που γεννιούνται με καισαρική εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης αλλεργιών και άσθματος.

«Η αναίτια καισαρική είναι μορφή μαιευτικής βίας»

Η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας Ελλάδος ανέφερε ότι η αναίτια καισαρική τομή αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές μαιευτικής βίας που καταγράφει ο φορέας.

Όπως εξήγησε, όταν η καισαρική δεν επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους, συνδέεται με μεγαλύτερο χρόνο ανάρρωσης για τη μητέρα.

Παράλληλα, περιέγραψε ότι η μαιευτική βία μπορεί να είναι λεκτική, ψυχολογική ή σωματική και να εκδηλώνεται μέσω πρακτικών όπως ιατρικές πράξεις χωρίς ενημερωμένη συναίνεση, ελλιπής ενημέρωση της εγκύου, επαναλαμβανόμενες κολπικές εξετάσεις χωρίς ένδειξη ή ο χειρισμός Christeller, δηλαδή η έντονη πίεση στην κοιλιά της επιτόκου κατά την έξοδο του εμβρύου.

Σύμφωνα με την ίδια, διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπουν ότι κατά τον φυσιολογικό τοκετό η πρόοδος του τραχήλου θα πρέπει να ελέγχεται περίπου κάθε τέσσερις ώρες, ενώ στην Ελλάδα οι εξετάσεις πραγματοποιούνται συχνά πολύ πιο συχνά.

Όπως σημείωσε, ο χειρισμός Christeller έχει εγκαταλειφθεί σε πολλές χώρες, καθώς θεωρείται επικίνδυνος τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο.

Η κ. Νούσια αποκάλυψε ότι έχει βιώσει όλα τα είδη μαιευτικής βίας κατά τους δικούς της τοκετούς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί να προβάλλεται η προσωπική της ιστορία αλλά το ίδιο το φαινόμενο.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ψυχολογικής πίεσης ανέφερε ότι της είχαν πει πως το παιδί της κινδύνευε εάν δεν υποβαλλόταν άμεσα σε καισαρική τομή, παρά το γεγονός ότι – όπως υποστήριξε – δεν υπήρχε πραγματική ιατρική ένδειξη.

Η ίδια σημείωσε ότι η γνώση της ως μαίας την βοήθησε να αντιληφθεί πως οι καρδιακοί παλμοί του εμβρύου ήταν φυσιολογικοί και να επιμείνει στον φυσιολογικό τοκετό.

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Τα οφέλη του φυσιολογικού τοκετού

Αναφερόμενη στις αιτίες των υψηλών ποσοστών καισαρικών, η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου εκτίμησε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί με έντονα ιατροκεντρικό μοντέλο, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου οι μαίες έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των φυσιολογικών κυήσεων και τοκετών.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο φυσιολογικός τοκετός συνδέεται με ταχύτερη ανάρρωση της μητέρας και ευνοεί τη μεταφορά του μικροβιώματος στο νεογνό, συμβάλλοντας – όπως είπε – στην καλύτερη ανάπτυξη του ανοσοποιητικού του συστήματος.

Παράλληλα, κάλεσε τις εγκύους να ενημερώνονται επαρκώς πριν από τον τοκετό, να καταρτίζουν σχέδιο τοκετού, να ζητούν ενημερωμένη συναίνεση για κάθε ιατρική πράξη και να γνωρίζουν ότι, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και μετά από μία καισαρική είναι εφικτός ένας φυσιολογικός τοκετός σε επόμενη εγκυμοσύνη.

«Η μαιευτική βία επηρεάζει και το δημογραφικό»

Η κ. Νούσια αναφέρθηκε και στις μακροπρόθεσμες ψυχολογικές επιπτώσεις μιας αρνητικής εμπειρίας τοκετού, σημειώνοντας ότι πολλές γυναίκες εμφανίζουν δευτεροπαθή τοκοφοβία, δηλαδή έντονο φόβο να αποκτήσουν ξανά παιδί μετά από μια τραυματική εμπειρία.

Όπως ανέφερε, στο Παρατηρητήριο καταγράφονται μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν δεύτερο παιδί εξαιτίας όσων βίωσαν στον πρώτο τοκετό.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η μαιευτική βία δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική και ψυχική υγεία της μητέρας, αλλά μπορεί να έχει και ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες, εκτιμώντας ότι σε μια χώρα που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα, ο φόβος μιας νέας εγκυμοσύνης ενδέχεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για την απόκτηση περισσότερων παιδιών.