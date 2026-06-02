Σχοινάς για Γαρμπή: «Είμαστε 30 χρόνια μαζί, τα σώματά μας έχουν γίνει ένα από τον έρωτα που κάναμε»

Την αγάπη και τον έρωτά του για την Καίτη Γαρμπή εξομολογήθηκε ο Διονύσης Σχοινάς που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και είπε χαρακτηριστικά:

«Η σχέση μας δεν δοκιμάστηκε ποτέ, δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώσουμε. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν ο Δημήτρης και η Καίτη, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να φωνάξω ποτέ στον άνθρωπο που αγαπάω.

Είμαστε 30 χρόνια μαζί, τα σώματά μας έχουν γίνει ένα από τον έρωτα που έχουμε κάνει και θα σου φωνάξω ή θα σε βρίσω; Όποτε συμβαίνει αυτό το πράγμα και σε κοινούς γνωστούς μας, λέω «ρε παιδιά, ντροπή, σεβασμός». Είμαι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Έχω πει ότι αν γίνει κάτι και κάποιος φωνάξει, παίρνω το αμάξι, κάνω μία βόλτα και ξαναγυρίζω και σκάμε στα γέλια.

Είναι πολύ σημαντικό σε μία σχέση να θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Η αυτονομία και η συντροφικότητα είναι τα δύο πρώτα και μετά ο θαυμασμός. Αν πέσει στα μάτια σου έχει σπάσει πολύ το πράγμα».

Και συνέχισε: «Ευτυχία για εμένα δεν μπορεί να υπάρξει αν είμαι μόνος μου. Πρέπει με κάποιον να τα μοιραστείς, να έχεις έναν μάρτυρα στη ζωή σου για να του δείχνεις τα καλά πράγματα και τα άσχημα και μετά να τα συζητάτε και να τα βάζετε στο δικό σας book, στο δικό σας λεύκωμα. Είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους του κόσμου. Ήταν θέμα τύχης. Προγραμματίζεις πράγματα, αλλά είναι θέμα τύχης να σου έρθουν άνθρωποι στον δρόμο σου. Πιστεύω ότι με την Καίτη έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί, αν έχει γίνει. Κάποτε θα ήταν μητέρα μου, κάποτε θα ήταν πατέρας μου, κάποτε θα ήταν γιος μου».

Μεταξύ άλλων περιέγραψε και την γνωριμία τους: «Θυμάμαι την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Ήμουν για πάρα πολύ καιρό στο Posidonio, της έκανα δεύτερη φωνή, πέρναγε από μπροστά μου και δεν με έβλεπε ποτέ. Πέρναγε από μπροστά μου και τίποτα. Δεν υπήρχα, ήμουν αόρατος. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι με το που την είδα είπα ότι θα την παντρευτώ.

Ήταν ο Λάμπης Λιβιεράτος δίπλα μου και του είχα πει «εγώ θα την παντρευτώ αυτή την τύπισσα, γιατί είναι η τύπισσα που βλέπω στα όνειρά μου». Του χρόνου θα είμαστε 30 χρόνια μαζί. Φέτος (στην επέτειο ) την πήγα στην Πράγα, της έκανα ένα τραπέζι, με ζωντανή ορχήστρα που έπαιζε όπερα και Μότσαρτ. Ήμασταν καταπληκτικά, ήμασταν πολύ στο στοιχείο μας».

