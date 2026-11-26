Στην ανανέωση του στόλου μεταφοράς μαθητών με αναπηρία προχωρά το υπουργείο Παιδείας, με την προμήθεια 718 ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων. Η παρέμβαση αφορά συνολικά 12.240 μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ως στόχο να διευκολύνει την καθημερινή πρόσβασή τους στις σχολικές μονάδες.

Η σχετική πράξη με τίτλο «Σχολική μετακίνηση μαθητών με αναπηρία» εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Εκτός από την αγορά των λεωφορείων, προβλέπεται και η εγκατάσταση 240 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του νέου στόλου.

Έμφαση στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους μαθητές που διαμένουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου η καθημερινή μετακίνηση προς το σχολείο παρουσιάζει αυξημένες δυσκολίες.

Βασική επιδίωξη του έργου είναι να μην αποκλείεται κανένα παιδί από την εκπαιδευτική διαδικασία εξαιτίας προβλημάτων στην πρόσβαση στο σχολείο. Παράλληλα, επιχειρείται να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειών, οι οποίες συχνά αναλαμβάνουν οι ίδιες την ευθύνη της μεταφοράς των παιδιών τους.

Ο νέος στόλος θα αποτελείται από ηλεκτρικά λεωφορεία, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες μετακίνησης μαθητών με αναπηρία, ενώ η ολοκλήρωση της παρέμβασης έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2029.

Ζαχαράκη: Εξασφαλίσαμε 272 εκατ. ευρώ για το έργο

Στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 272 εκατομμυρίων ευρώ, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως δήλωσε, οι πόροι θα διατεθούν για την προμήθεια των 718 ηλεκτρικών λεωφορείων, με στόχο να διασφαλιστεί η καθημερινή μετακίνηση των 12.240 μαθητών με αναπηρία προς τις σχολικές μονάδες.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η ουσιαστική συμπερίληψη προϋποθέτει συγκεκριμένες αποφάσεις, χρηματοδότηση και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών τους. Χαρακτήρισε, επίσης, την ασφαλή μεταφορά από και προς το σχολείο ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο αποτελεί καθημερινή δοκιμασία για πολλές οικογένειες.

Όπως σημείωσε, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση ξεκινά από τη δυνατότητα κάθε παιδιού να φτάνει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στο σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς. Επανέλαβε, τέλος, ότι η παρέμβαση δίνει προτεραιότητα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών και στήριξη των οικογενειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ